Venezuela: principales reacciones tras "golpe" al Parlamento

El secretario general de la OEA, Luis Almagro

Luis Almagro, condenó los "actos de violencia" y "cualquier acción de usurpación" en el Parlamento de Venezuela, donde este domingo (05.01.2020) se celebró una votación para elegir al presidente y se le impidió la entrada al líder opositor Juan Guaidó, quien buscaba la reelección en el cargo.

"Condenamos los sucesivos actos de violencia contra la Asamblea Nacional y repudiamos cualquier acción de usurpación realizada contraria a la legitimidad constitucional y a las mayorías" de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), afirmó el titular de la Organización de Estado Americanos (OEA).

Legisladores de oposición ingresan al edificio de la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas

Los diputados chavistas de la AN eligieron este domingo (05.01.2020)como presidente del organismo a Luis Parra, antiguo miembro del partido opositor Primero Justicia, en un bronco y breve debate al que no llegaron ni Guaidó ni un grupo de diputados opositores, retenidos durante horas por la Policía en los alrededores del Palacio Legislativo.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno

Moreno, en un mensaje en su cuenta de Twitter, dijo que este tipo de actitudes aleja a Venezuela de la senda democrática que, según él, "el mundo entero augura". "El atropello de hoy" contra Guaidó "es una nueva muestra del autoritarismo del régimen de Maduro" que "aleja aún más a Venezuela de la senda democrática que el mundo entero le augura", escribió el mandatario.

"Nuestra solidaridad con las fuerzas democráticas del hermano país", añadió en Twitter Moreno, cuyo Gobierno reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Cancillería colombiana

El Gobierno de Colombia rechazó también la autoproclamación del diputado Luis Parra, tildando el proceso de "fraudulento" y falto de garantías. "El resultado de un proceso de elección de la Mesa Directiva realizado de manera fraudulenta, sin transparencia ni garantías, no será reconocido por el Estado colombiano", indicó en Twitter la Cancillería colombiana.

Además, rechazó "categóricamente" que la proclamación de Parra se efectuara en el Palacio Legislativo sin la presencia de Guaidó ni otros diputados de la mayoría opositora.

"Este nuevo atentado contra la democracia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro debe ser condenado por todos los Estados comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho y los Derechos Humanos", instó en un tuit posterior.

El encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado de EE. UU., Michael Kozak

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos calificó de "farsa" la votación en la AN y respaldó al líder opositor Juan Guaidó, al que dijo que seguirá considerando "presidente interino".

"Guaidó sigue siendo el presidente interino de Venezuela bajo la Constitución. La sesión falsa de la Asamblea Nacional de esta mañana careció del quórum legal. No hubo voto", consideró en Twitter el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado de EE. UU., Michael Kozak.

El jefe de la diplomacia brasileña, Ernesto Araújo

El Gobierno de Brasil afirmó que no reconocerá el resultado de la votación en la AN. "En Caracas, hoy, Maduro intenta impedir, a la fuerza, la votación legítima en la Asamblea Nacional y la reelección de Juan Guaidó para la Presidencia de la AN y del Gobierno interino, crucial para la redemocratización del país", publicó en su perfil de Twitter el jefe de la diplomacia brasileña, Ernesto Araújo.

El canciller aseguró, además, que "Brasil no reconocerá cualquier resultado de esa violencia y golpe a la democracia".

FEW (EFE, AFP)

