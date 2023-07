Trump es el gran favorito a la nominación republicana

Según “The New York Times”, el expresidente de Estados Unidos cuenta con 54 % de apoyo para representar su partido en las elecciones de 2024, muy por delante del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene 17 %.

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) aparece imbatible frente al resto de los candidatos republicanos a las primarias de su partido para los comicios de 2024, según una encuesta publicada este lunes por The New York Times.

Según el sondeo, Trump cuenta con 54 % de apoyo, muy por delante del que estaba llamado a ser su gran rival en las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene 17 %.

Por su parte, el exvicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott y la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, tiene 3 %, mientras que el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie cosechan solo 2 %.

La encuesta del The New York Times, realizada a 932 personas con un margen de error de 3,96 puntos porcentuales, constata que los varios frentes judiciales no han mermado la popularidad de Trump de cara a las elecciones de noviembre de 2024, en las que el actual presidente, el demócrata Joe Biden, buscará su reelección.

El sondeo se llevó a cabo entre el 23 y el 27 de julio, cuando se dispararon los rumores de que el expresidente podría ser imputado en los días siguientes por supuestamente haber alentado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

efe/the new york times /rr