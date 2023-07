Trump descarta bajar su candidatura si es condenado

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) aseguró este viernes (28.07.2023) que mantendrá su candidatura para volver a la Casa Blanca si fuera declarado culpable y sentenciado en alguna de las investigaciones penales que se llevan en su contra. "No hay nada en la Constitución que lo diga", indicó en el programa de radio The John Fredericks Show.

La reacción del exmandatario y principal candidato del Partido Republicano trasciende un día después de que el fiscal especial Jack Smith presentara dos nuevos cargos contra él -por obstrucción a la Justicia y retención intencionada de información clasificada- en el caso de los documentos hallados en su mansión de Mar-a-Lago (Florida), por el que ya fue imputado en mayo.

Cuando el locutor de radio conservador John Fredericks le preguntó si una sentencia desfavorable detendría su campaña, Trump respondió rápidamente: "No, en absoluto. No hay nada en la Constitución que diga que debería hacerlo". Según el multimillonario, "incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría. Esta gente está enferma".

"Esto es una locura”

Trump reiteró su acusación de que todo esto se trata de una persecución política contra él por parte de la "izquierda radical". "Están usando al Departamento de Justicia y al FBI para ir por candidatos. Es una táctica bastante habitual en el tercer mundo y ahora este país la está utilizando por primera vez". En su opinión, se está intentando "intimidar" a la gente para que "diga mentiras" sobre él.

Además, destacó que presidentes anteriores, incluidos el demócrata Barack Obama (2009-2017) y el republicano George W. Bush (2001-2009), "tomaron documentos" de los archivos de la Casa Blanca, lo que sugiere falsamente que sus predecesores habían tenido una conducta similar a los presuntos delitos por los que se le acusa a él. "Nadie ha pasado nunca por esto. Esto es una locura", agregó, argumentando que no había hecho nada malo.

La jueza Aileen Cannon estableció la semana pasada que el juicio por el manejo de esos documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca al abandonar el poder se inicie en mayo de 2024, cuando faltarán poco más de seis meses para las presidenciales estadounidenses. Trump se enfrenta, además, a una probable nueva imputación por su rol en el asalto de miles de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero de 2021, que tuvo lugar mientras se ratificaba la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de noviembre de 2020.

DZC (EFE, AFP)