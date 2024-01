Todos los ganadores de los premios The Best de la FIFA 2023

Por tercera vez, Messi volvió a ser escogido como el mejor jugador del año para The Best, mientras que la española Aitana Bonmatí se confirma como la reina del fútbol mundial.

Los premios The Best de la FIFA del 2023 ya conocen a sus protagonistas. El astro argentino Lionel Messi se consagró como mejor jugador del año por tercera vez, después de ganar el mismo galardón en 2019 y 2022. Por su parte, la española Aitana Bonmatí, jugadora del F.C Barcelona, quien también ganó el Balón de Oro en la pasada edición, fue escogida como la mejor jugadora del año.

DW repasa todos los premiados de la ceremonia de entrega de estos galardones que se entregaron en Londres el pasado lunes (15.01.2024).

Mejor jugadora y jugador

Aitana Bonmatí, jugadora de la selección de España y del FC Barcelona femenino se alzó con el trofeo de mejor jugadora del mundo de 2023, tras ganar recientemente el Balón de Oro y alcanzar la cima del fútbol mundial con la victoria en el Campeonato del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, disputado el verano pasado. En esta categoría, Aitana superó a su compatriota Jennifer Hermoso, jugadora del Tigres Femenil (México), tercera en la votación final, gracias a sus tres goles y dos asistencias en el triunfo de España en el Mundial femenino. La segunda plaza fue para la colombiana de 18 años Linda Caicedo, estrella de la selección cafetera que llegó a cuartos de finales del pasado Mundial.

"Cuando hace dos semanas se terminó el año 2023 sentí un poco de nostalgia. Ha sido un año excepcional, único, que recordaré todo la vida. Empezar así 2024 es un orgullo y se lo debo a los equipos a los que he pertenecido, Barcelona y selección española", dijo Aitana Bonmatí.

La jugadora del Barcelona y de la selección española Aitana Bonmati acepta el premio a la Mejor Jugadora. Imagen: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance

Por otro lado, Lionel Messi, quien no asistió a la ceremonia en Londres, se impuso en la categoría masculina. El jugador rosarino de 36 años superó ante la sorpresa general al joven noruego del Manchester City, Erling Haaland, que parecía destinado a llevarse su primer gran reconocimiento individual, y al francés del PSG, Kylian Mbappé.

Messi y Haaland quedaron empatados a puntos en la votación, pero la balanza se inclinó a favor del argentino, al haber sido elegido por más capitanes de selecciones nacionales en primera votación, según las reglas de la FIFA.

Tras una temporada en el PSG en que solo pudo ganar la liga francesa y quedó eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones, Messi sumó después un nuevo título para su carrera en su nuevo club, el Inter de Miami, con la Leagues Cup norteamericana, el 39º de su carrera a nivel de clubes.

Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forma su tercer premio The Best, a pesar de que el Mundial de Catar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.

Mejores arqueros

Mary Earps, arquera de la selección de Inglaterra y el Manchester United femenino se llevó el galardón. Ederson Moraes, arquero brasileño del Manchester United hizo lo mismo en la categoría masculina.

Mejores entrenadores

Como mejores entrenadores fueron designados Pep Guardiola en categoría masculina, ganador con el Manchester City de Inglaterra de cinco títulos, y la neerlandesa Sarina Wiegman, finalista del Mundial con la selección de Inglaterra.

Wiegman, de hecho, comunicó este martes (16.01.2024) que ha renovado hasta 2027 con las Leonesas, después de llevarlas a la final del Mundial y de conquistar una Eurocopa, la Finalíssima y la Arnold Clark Cups. La entrenadora, que proviene de los Países Bajos, llegó a Inglatera hace dos años y medio tras dirigir a Holanda, con la que conquistó una Eurocopa y llegó a la final de un Mundial.

"Estoy muy contenta de tener la oportunidad de dirigir a Inglaterra hasta 2027 después de dos años y medio increíbles. Tengo muchas ganas y tenemos cuentas pendientes. Sé que somos capaces de mucho más, aunque nada será fácil", dijo Wiegman en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

La seleccionadora de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman acepta el premio a la Mejor Entrenadora. Imagen: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance

Premio al Juego Limpio "FIFA Fair Play"

El conjunto de la selección masculina de Brasil se llevó este premio por su lucha contra el racismo.

Premio Puskas al mejor gol del año

El premio Puskas al mejor gol del año 2023 fue para el brasileño Guilherme Madruga, jugador del Botafogo de Brasil, por una chilena desde fuera del área ante el Novorizontino.

Hugo "Toto" Iñiguez, seguidor del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina) al recibir su galardón. Imagen: Jose Breton/NurPhoto/picture alliance

Premio de la Afición de la FIFA

Hugo "Toto" Iñiguez, seguidor del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina) recibió el premio de aficionados. El hincha argentino fue captado en un partido dando el biberón a su bebé.

La futbolista brasileña Marta Vieira da Silva durante una presentación de su galardón en los premios The Best de la FIFA. Imagen: Jose Breton/NurPhoto/picture alliance

Premio Especial de la FIFA

El premio especial de la FIFA en su edición de 2023 fue para Marta Vieira da Silva, "Marta", leyenda brasileña del fútbol femenino.

''Quiero que todas las mujeres vean un futuro, un futuro prometedor. No sólo va dirigido al deporte del fútbol, sino a cualquier actividad que quieran realizar", dijo Marta.

A partir del año que viene, los The Best tendrán un nuevo galardón, el ''Premio Marta'' para reconocer el Mejor Gol del Año.

Durante la ceremonia hubo un espacio para rendir tributo a tres leyendas del fútbol que fallecieron el año pasado: Sir Bobby Charlton (Reino Unido), Mário Zagallo (Brasil) y Franz Beckenbauer (Alemania).

Los premios The Best de la FIFA reconoce los logros y rendimiento de los jugadores en un año futbolístico, es decir, de agosto de 2022 a agosto de 2023.

aa (EFE,CNN)