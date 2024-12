Las claves del resurgimiento de la guerra civil en Siria

La guerra civil siria parecía congelada desde 2020 hasta que la semana pasada los rebeldes islamistas comenzaron a tomar el control de Alepo, la segunda mayor ciudad del país, tras un ataque sorpresa.

¿A qué se debe este nuevo avance de los insurgentes contra el régimen de Bashar al Assad? ¿Qué papel desempeñan aliados de ambos bandos como Rusia, Irán y Turquía? ¿Seguirá Estados Unidos al margen del conflicto, del que ser retiró hace años ante la falta de resultados? ¿Cómo pueden afectar los recientes acontecimientos a las crisis en Oriente Próximo y en el resto del mundo? En DW Analiza abordamos estas y otras preguntas.

