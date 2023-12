Referendo sobre Esequibo: “Maduro provoca a Estados Unidos”

Tras el referendo consultivo realizado en Venezuela, en el que se aprobó la anexión del Esequibo, el periódico alemán Die Tageszeitung apunta: "El plebiscito no vinculante giró en torno a la región de Esequibo, un área de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, que equivale a dos tercios de la superficie de Guyana. Venezuela reclama desde hace cerca de un siglo ese territorio, pero durante muchas décadas no se interesó mucho por el asunto. Eso cambió en 2015, cuando se descubrieron allí grandes yacimientos de petróleo. La empresa estadounidense Exxon obtuvo una concesión y quisiera ampliarla. (…) No solo Estados Unidos y Gran Bretaña respaldan a Guyana, sino también Brasil, que el fin de semana reforzó sus tropas en la frontera. También la comunidad de Estados Caribeños (Caricom) y la OEA apoyan a Guyana. Expertos dicen que, aparte de los potenciales ingresos petroleros, el presidente Nicolás Maduro tiene otras motivaciones. El plebiscito fue considerado como una prueba para ver si Maduro aún tiene el respaldo de sus seguidores”.

Putin "ofreció un modelo" para la anexión

La publicación WELTplus hace alusión también a los yacimientos de petróleo en el Esequibo y a las licencias otorgadas a ExxonMobil para su explotación, y plantea: "La dictadura socialista quiere anexionar dos tercios de Guyana. (…) Caracas acusa a Estados Unidos de querer robar al pueblo venezolano su petróleo, porque en el fondo es su territorio, y quiere consumar hechos, en caso necesario por la fuerza. La ocasión es considerada propicia: Estados Unidos está concentrado en las guerras de Gaza y Ucrania; y, con el ataque a su vecino, el presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció un modelo para semejantes atropellos al derecho internacional”.

Territorio "inexpugnable"

El rotativo Frankfurter Allgemeine Zeitung, por su parte, pone en duda que el gobierno de Caracas apunte realmente a la anexión del Esequibo y la nacionalización de su población angloparlante. "Semejante medida aislaría por completo a Venezuela en el escenario internacional. Tomar el territorio militarmente también resultaría prácticamente impensable, desde el punto de vista táctico y técnico.

La frontera terrestre entre Venezuela y Guyana es casi inexpugnable, una tierra de nadie en medio de la selva. El único camino hacia Guyana pasa por Brasil, que observa atentamente la escalada y ha anunciado que adecuará las medidas de seguridad en la zona fronteriza. Pensable resultaría una ocupación o bloqueo parcial de la región costera. Pero también eso tendría vastas consecuencias. A ello se suma que también los chinos recibieron de Guyana una promisoria concesión petrolera en la zona de la costa. Pekín, que es el principal acreedor de Venezuela y tiene por lo tanto gran influencia, probablemente no tenga interés alguno en semejantes maniobras”.

Maduro provoca a Estados Unidos

El diario suizo Neue Zürcher Zeitung considera que Maduro probablemente consiguió lo que quería con el plebiscito: "Con el potencial foco de conflicto en el Caribe, provoca a Estados Unidos ante su propia puerta. Eso alegra a sus aliados, Rusia y China. A ambos países les viene bien que Estados Unidos deba tener en la mira otra fuente de crisis. Porque Maduro, como todos los dictadores arrinconados, es impredecible. Tras una década en el poder, ha puesto a su país contra la pared. Aproximadamente una quinta parte de la población ha huido. Y los restantes se han empobrecido.

(…) Una distracción de los problemas internos, por ejemplo, mediante maniobras bélicas frente a Guyana, podría volver a despertar el orgullo nacional de los venezolanos y dar un empujón a la popularidad del régimen. La mayoría de los venezolanos considera justificados los reclamos territoriales, En consecuencia, la oposición divergía en cuanto a cómo debía reaccionar al referéndum, cuyas demandas muchos de ellos respaldaban”.

(cp)