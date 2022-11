Qatar 2022: los latinoamericanos quieren disfrutar del fútbol

El escaso entusiasmo que despierta el Mundial de Qatar 2022 entre los aficionados alemanes se ha visto acompañado por la decisión de algunos bares y restaurantes germanos de no transmitir los partidos del campeonato, como una forma de expresar su rechazo a un torneo que se juega en un país con un historial sobre derechos humanos más bien dudoso. Los miles de trabajadores fallecidos en la construcción de los estadios, la discriminación de mujeres y minorías LGBTIQ+ y las restricciones a la prensa son vistos críticamente en algunos países de Europa. Incluso Noruega llegó a plantearse a comienzos de año la posibilidad de boicotear el campeonato de la FIFA.

Pero eso, ni el más bien modesto interés que han demostrado los mismos qataríes de cara a la fiesta futbolística, se replican al otro lado del mundo. En América el ánimo parece ser más fuerte que las reticencias éticas, y la fiesta deportiva se vive precisamente como eso, como una fiesta deportiva, incluso en países cuyas selecciones no llegaron a clasificar.

El periodista venezolano Alfredo Coronis Arrizabalaga, comentarista de fútbol en Conexión Goleadora de Radio Hot y en Televen, cuenta a DW que si bien este mundial es particular, por jugarse en invierno en el hemisferio norte y cerca de Navidad, el entusiasmo de los fanáticos venezolanos parece intacto. "La gente está animada y se ven hinchas congregados en plazas, y eso que todavía no juegan las selecciones que acá son populares, como Argentina, Portugal, España y Brasil”, explica el profesional. Hay otro elemento que podría jugar en contra del torneo en el caso de Venezuela: esta vez coincide con la liga de béisbol local, de fuerte arraigo.

"Gente preocupada del fútbol”

El ecuatoriano Juan Diego Cornejo, periodista en CRE Satelital y Radio Sur, explica a DW que en su país hay espíritu festivo, sobre todo porque la selección no había clasificado a Rusia 2018 y hay muchas esperanzas depositadas en esta generación de jugadores. "Tenemos una selección joven y el trabajo del entrenador Gustavo Alfaro ha sido muy eficiente, así que el interés obviamente es muy grande, hay confianza de que se pueda cumplir la mejor participación del país en la historia de los mundiales”, revela. ¿Posibilidad de boicotear el torneo? Ninguna, dice. "Acá se vive el Mundial como una fiesta, hay pantallas gigantes en muchos lugares, para que la gente disfrute gratuitamente del torneo”.

Un boicot como el que impulsan algunos en Alemania es impensado en otras regiones del planeta.

Coronis Arrizabalaga dice que en Venezuela sí se habla de las violaciones a los derechos humanos en Qatar, pero no todo "lo fuerte y claro que quizás se hace en Europa Occidental. Pero sí, se habla, es difícil evitarlo, las celebridades musicales y de distinto ámbito se han manifestado al respecto”. Cornejo, en tanto, dice que los cerca de 3.000 fanáticos ecuatorianos que viajaron a Qatar sabían a qué cultura viajaban y cuáles eran las restricciones. De eso se habló mucho en los medios, sostiene.

El periodista chileno Luis Vidal, que trabaja en Estados Unidos en el sitio web The18.com , piensa que el interés en Sudamérica es grande porque las dos selecciones más poderosas de la región, Brasil y Argentina, tienen razones fundadas para soñar con el título. "En Brasil hay básicamente una locura desatada con Neymar, Vinicius y el equipo que ha hecho Tite, y la gente piensa que el sexto título va a llegar en Qatar. En Argentina, en tanto, está la narrativa de Lionel Messi, de su último mundial, y vienen de ganar la Copa América, que es el primer título internacional que consiguen desde 1993. Piensan que esa mística puede servir, y además llevan 36 partidos sin perder”, explica.

En su opinión, el tema de las violaciones a los derechos humanos y la discriminación a la comunidad LGTBI se habla en ciertos círculos, pero no es un asunto que preocupe a la mayoría de los hinchas. "Creo que la discusión no ha sido muy grande en los medios tradicionales, y la Conmebol fue de las confederaciones que más apoyó a la FIFA cuando envió su comunicado pidiendo que nos concentremos en el fútbol y no en otras cosas. Me parece más bien que la gente está preocupada del fútbol”.

