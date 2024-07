Prensa: Fujimori "intenta copiar" en Perú el modelo Bukele

El regreso de Alberto Fujimori a la primera línea de la política en Perú es una de las noticias de Latinoamérica que han llamado la atención en la prensa en alemán. El diario TAZ, en su artículo "Respetado y temido: Alberto Fujimori quiere volver al poder en Perú", recuerda que "las próximas elecciones presidenciales tienen lugar en 2026" y que no está claro si el político, que gobernó con "mano de hierro" y en breve cumplirá 86 años, "va a llegar hasta ahí".

"Ojalá los peruanos no caigan en la trampa"

El Süddeutsche Zeitung le dedicaba a la noticia apenas un breve, en el que no se olivida sin embargo de citar que "se estima que unas 300.000 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas, fueron esterilizadas por la fuerza durante el gobierno de Fujimori". No obstante, le reserva también un espacio en las páginas de opinión con una columna titulada "Ultraderechista y despiadado", de Benedikt Peters.

"Uno podría verse tentado a sonreír", comienza Peters. "Detrás de la anunciada candidatura de Alberto Fujimori hay sin embargo mucho más", afirma, señalando una tendencia que observa no sólo en Perú, sino en toda Latinoamérica. "Desde una perspectiva europea puede parecer absurdo", dice en referencia no sólo a la edad y la salud de Fujimori, sino a sus "graves crímenes contra los derechos humanos, que no pueden justificarse por su guerra contra el terrorismo de la guerrilla marxista Sendero Luminoso".

"Un tribunal lo condenó acertadamente a 25 años de prisión en 2009; ahora ha sido indultado a causa de su vejez", continúa Peters. Este destaca que en Europa un candidato así no tendría opciones de ganar, pero en Perú sí, lamenta. Y considera que Las promesa de reformas neoliberales y de mano dura podrían llevarle al poder. "El líder salvadoreño Nayib Bukele ha tenido éxito con esta receta, en Argentina y Ecuador hay tendencias similares y Fujimori, ahora, intenta copiar el modelo. Ojalá los peruanos no caigan en la trampa", concluye.

Acercamiento de Latinoamérica a China

La cumbre de líderes del Mercosur ha seguido siendo objeto de análisis en la prensa en alemán, como la semana pasada. "Sudamérica busca la cercanía con China", titulaba ayer jueves (18.07.24) un trasfondo sobre la cuestión el Berliner Zeitung, en el que destaca la pérdida relativa de peso de la UE frente a Pekín en la región, que considera clave por materias primas como el litio. Sin olvidar que Lula da Silva anunció allí que "el tema de la ampliación del grupo de los BRICS será abordado en la cumbre que tiene lugar en octubre en Rusia".

Santiago Peña y Lula da Silva, durante la cumbre del Mercosur en Paraguay. Imagen: Jorge Saenz/AP/dpa/picture alliance

En la misma línea, el Neue Zürcher Zeitung constata también, en un análisis titulado "Latinoamérica se orienta en dirección a Pekín", el creciente peso de China en la región y los intentos de acercarse a ella a través de los BRICS. "Ningún organismo occidental, como la OCDE o la OTAN, es tan atractivo para los estados latinoamericanos como los BRICS ampliados", afirma el autor.

Con la excepción de Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, canceló su asistencia a la cita.El país, destaca el artículo, retiró la solicitud para unirse a unos BRICS "hoy día dominados por China" y, por el contrario, pedirá ingresar en la Alianza Atlántica. Por eso compiten para optar a la plaza que no ocupará Argentina media docena de países, entre ellos Venezuela o Bolivia.

Aniversario de Frida Kahlo

Tampoco pasó inadvertido el 70º aniversario de la muerte de la artista mexicana Frida Kahlo, una "heroína herida del arte", según la describe, por ejemplo, el Weser Kurier. Sin ahorrar alabanzas a la "más famosa pintora de México", el diario arranca recordando, en español, el título de uno de sus últimos trabajos: "Viva la vida".

El Frankfurter Allgemeine Zeitung le dedicaba a Kahlo su "aniversario de la semana", pero no para recordarla con un artículo, sino para recomendar en su sección de viajes visitar la Casa Azul, su casa museo en Ciudad de México. El Rheinische Post, más cerca, anunciaba ayer la inauguración de una exposición en Düsseldorf sobre la pintora mexicana, que "se cuenta entre los más destacados integrantes de la vertiente más popular del Surrealismo".

