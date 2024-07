Milei cancela asistencia a cumbre de Mercosur

El presidente argentino Javier Milei no irá a la cumbre de Mercosur el 8 de julio en Asunción, donde iba a coincidir con su par brasileño y némesis ideológica Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que evalúa reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro el fin de semana, indicó su portavoz este lunes (01.07.2024).

"El presidente, por cuestiones de agenda, no va a ir a la cumbre de Mercosur como tenía previsto", dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en rueda de prensa, luego de haber anunciado días antes que sí asistiría.

La canciller Diana Mondino irá en representación del líder argentino a la cita semestral de presidentes del bloque comercial compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El anuncio de Adorni tuvo lugar después de que el viernes Milei calificara a Lula como un "zurdito" con "el ego inflamado" y se negara a disculparse como éste había pedido por declaraciones hechas antes de asumir la presidencia en diciembre, en las que el mandatario argentino acusó a Lula de "zurdo salvaje", "comunista" y "corrupto".

Lula: Argentina es "muy importante para Brasil y Brasil muy importante para Argentina"

Ante especulaciones de la prensa según las cuales Milei evita así un encuentro cara a cara con Lula en Paraguay, Adorni respondió que el presidente "jamás dejaría de tener una actividad por sus propios dichos".

Milei sí viajará a Brasil el sábado para volver el domingo (un día antes de la cumbre en Paraguay) a un evento que Adorni no especificó y en el que "no está confirmado si se va a encontrar o no con Bolsonaro".

Lula declaró la semana pasada que Argentina "es un país muy importante para Brasil y Brasil es muy importante para Argentina" y que "no es un presidente de la república quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina".

El Mercado Común del Sur (Mercosur) fue creado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Además son miembros plenos Venezuela, cuyo ingreso se aprobó en 2006 pero está suspendida desde 2017 por "ruptura del orden democrático", y Bolivia, cuyo Parlamento aún debe aprobar el protocolo de adhesión.

rr (afp/efe)