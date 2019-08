¿Por qué los alemanes votan como votan?

Contrario a lo que ha pasado en los Länder alemanes de Sajonia y Brandeburgo en años recientes, la participación en las elecciones de sus respectivos Parlamentos podría aumentar significativamente este año. Algunos analistas auguran que más personas irán a las urnas este domingo (1.9.2019) animados por el hecho de que la contienda será inusualmente reñida para todos los partidos. Según las últimas encuestas, ninguno de ellos tiene asegurada la mayoría legislativa en estos Estados federados del este alemán.

Consultado al respecto por DW, Oskar Niedermayer, profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín, especializado en el estudio del sistema político y del comportamiento electoral en Alemania, recuerda que el 67 por ciento de los habitantes de Brandeburgo participó en los comicios parlamentarios regionales de 2009 y sólo el 47,9 por ciento lo hizo en los de 2014. En Sajonia, un 52,2 por ciento de la población votó en las elecciones parlamentarias regionales de 2009 y sólo un 49,1 por ciento lo hizo en las de 2014.

Fluctuaciones en las urnas

Hoy, Niedermayer pronostica una reversión de esta tendencia, y no sólo debido al auge del partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD) en ambos Länder. El politólogo basa su opinión en la creciente disposición de sus compatriotas a votar a escala regional, federal y europea. El 50,6 por ciento de los electores comunitarios fue a las urnas en mayo de 2019 para designar a los miembros del Parlamento Europeo, pese a la propaganda difundida por los euroescépticos. Un lustro antes, sólo el 42,6 por ciento lo hizo.

A juicio de Niedermayer, el debate en torno a la respuesta política que se le debe dar al calentamiento global y a sus secuelas climáticas movilizó a muchos jóvenes en el Club de los Veintiocho. En Alemania, los índices de participación en las elecciones generales también han crecido. En 2009, la abstención alcanzó su punto más alto: sólo el 70,8 por ciento eligió a sus representantes en el Bundestag. Ya para 2017, la situación había mejorado con un involucramiento electoral del 76,2 por ciento. ¿A qué se deben esas fluctuaciones?

La diferencia entre este y oeste

¿Y por qué difieren tanto los hábitos electorales en el este y en el oeste de Alemania? Niedermayer subraya que aún no se han realizado investigaciones concluyentes sobre la materia, pero enumera algunos factores que podrían explicar una mayor predisposición a la abstención en el este de Alemania que en el oeste. Por razones histórico-políticas, hoy hay más miembros activos de partidos y mayor capacidad de organización partidista en el occidente de Alemania que en los Länder otrora pertenecientes a la República Democrática Alemana, dice.

A eso se suman diferencias en la expresión colectiva de la insatisfacción, esgrime Niedermayer: mientras en el occidente de Alemania predomina la costumbre de votar a pesar de las decepciones y de llegar a compromisos individuales con las ofertas de los diferentes partidos, en el este del país los electores tienden a manifestar su desencanto quedándose en casa. En las elecciones parlamentarias regionales participan menos personas porque, a excepción de los asuntos educativos, los grandes temas se deciden en el Bundestag.

Expertos señalan que diversos métodos podrían aumentar el grado de participación electoral. Por ejemplo, la votación online y la votación por correo podrían facilitar el proceso. No obstante, Niedermayer sostiene que todavía queda mucho por hacer para conseguir que el voto digital sea seguro –a prueba de hackers– y para responder cabalmente a los críticos del voto por correo. Estos arguyen que quienes votan por correo mucho antes del día de las elecciones no están votando bajo las mismas condiciones que el resto de sus conciudadanos. Es mucho lo que puede pasar en un país pocos días antes de unos comicios, y quienes ya votaron por correo por un político o un partido no tienen la posibilidad de cambiar de opinión en el último minuto disponible para hacerlo, observa Niedermayer.

