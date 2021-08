ONG ResQ People rescata a 85 migrantes en el Mediterráneo

El barco de la ONG "ResQ People save people" realizó su primer rescate en aguas del Mediterráneo central al salvar a 85 personas que se encontraban en una pequeña embarcación, lo que fue considerado "un regalo" a la memoria del médico Gino Strada, fundador de Emergency, quien falleció este viernes (13.08.2021), por parte de su hija Cecilia, que se encuentra a bordo como cooperante.

"La desaparición de Gino Strada coincide con el primer rescate de 85 personas que tuvo lugar hoy. Como ResQ le dedicamos estas 85 vidas humanas, que llevaremos a un lugar seguro", dijo el presidente de ResQ People, Luciano Scalettari.

La hija, Cecilia Strada, escribió en las redes sociales desde el barco: "Amigos, como habrán visto, mi papá se ha ido. No puedo responder a los muchos mensajes que veo venir, porque estoy en medio del mar y hemos hecho un rescate. No estaba con él, pero de todos los lugares en los que podría haber estado ... bueno, estuve aquí con ResQ People salvando a personas, salvando vidas. Eso es lo que me enseñaron mi padre y mi madre".

Gino Strada, médico cirujano y fundador de la ONG italiana Emergency, construyó decenas de hospitales de campaña en las zonas de conflicto de todo el mundo para atender a las víctimas civiles. En el Mediterráneo central también se encuentra el barco de Médicos sin Fronteras, el "Geo Barents", que hace unos días rescató a otras 25 personas en el Canal de Sicilia.

A estos se suman los 800 migrantes que fueron rescatadas por parte de dos ONG y que desembarcaron hace unos días en puertos sicilianos. (EFE)