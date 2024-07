Cuando los alemanes encontraron un hogar en Brasil

Les presentamos la primera parte de este viaje al pasado que aúna historias familiares e historia mundial. Un reportaje en dos partes.

El 25 de julio de 1824, 39 migrantes alemanes desembarcaron en São Leopoldo, en el sur de Brasil, y fundaron allí una colonia. Doscientos años después el reportero de DW Guilherme Becker, cuyos antepasados emigraron a Rio Grande do Sul, emprende una búsqueda muy personal tras sus huellas.

Guilherme Becker Imagen: DW

En la primera parte del reportaje, Guilherme descubre por qué tantas personas, incluidos sus abuelos y bisabuelos, abandonaron Alemania en los siglos XIX y XX para construirse una nueva vida en Brasil. Guilherme expone los motivos que llevaron al gobierno brasileño a reclutar inmigrantes y cómo influyó en ello la abolición de la esclavitud. ¿Qué efectos tuvo, y sigue teniendo hoy para la población afrobrasileña, la llegada masiva de europeos?

Imagen: DW

Guilherme visita también un antiguo centro de inmigrantes en São Paulo, hoy convertido en museo. Allí se documentan las esperanzas y los traumas de aquellos recién llegados. El reportero visita además el Museu Visconde de São Leopoldo, que exhibe las pertenencias más valiosas de aquellos inmigrantes y que, poco después de nuestra visita, resultó muy dañado por las fuertes inundaciones. En Pomerode, en el estado federado de Santa Catarina, Guilherme conoce a algunos descendientes de inmigrantes alemanes que viven casi como hace dos siglos y aún hablan la lengua alemana.

