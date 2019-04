Mick Jagger se someterá a una cirugía de corazón

Figuras de la cultura que nos dejaron en 2018

Dolores O'Riordan

Su voz incomparable ayudó a la banda The Cranberries a llegar a la cima de los rankings con su álbum debut "Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?" (1993), donde se incluían éxitos como "Linger," "Zombie" y "Dreams". En 2017, un tour que estaba en carpeta debió ser cancelado por problemas de salud de la cantante, entre ellos depresión. Murió en enero a la edad de 47 años.