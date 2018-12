May presentará acuerdo del "brexit" a votación antes del 21 de enero

Estos son los protagonistas del "brexit"

La líder dubitativa: Theresa May

Theresa May se convirtió en primera ministra luego de que David Cameron renunciara al cargo tras la votación del "brexit", en junio de 2016. Desde entonces, May ha intentado determinar qué tipo de "brexit" quiere su Gobierno. La línea más dura del Partido Conservador busca una salida a toda costa. Otros prefieren mantenerse cerca del bloque. La UE ha rechazado muchas de las exigencias de May.