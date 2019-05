María Cecilia Barbetta: escritura que nace del encuentro de culturas

Nació en Buenos Aires pero vive en Berlín. Su lengua materna es el español, pero escribe en alemán. Sus novelas transcurren en la capital argentina pero están escritas en la lengua de Goethe. La reconocida escritora argentina María Cecilia Barbetta salta convenciones y celebra el encuentro de culturas.

Hoy, su segunda novela, "Nachtleuchten” (Luces nocturnas), recibe el Premio Chamisso/Hellerau, entregado por la ciudad alemana de Dresde, en reconocimiento a la labor de "superación de fronteras lingüísticas y culturales”.

Su primera novela, "Taller de arreglos ‘Los Milagros'” (2008), le valió el premio literario "Aspekte”, y su obra "Nachtleuchten” estuvo entre los seis finalistas al prestigioso Premio de Literatura de los Libreros alemanes. Deutsche Welle dialogó con ella.

DW: El idioma español y el alemán la acompañan desde pequeña, pero de manera diferente…

María Cecilia Barbetta: Sí, es verdad. Yo nací en Argentina, así que mi lengua materna es el español, pero viví toda mi vida en Villa Ballester, que es un barrio en el que hay muchos inmigrantes alemanes, y donde existen, hasta el día de hoy, dos colegios alemanes. Mi madre daba clases en uno de estos colegios, el Instituto Ballester, y fue por eso que mis padres decidieron mandar a sus hijos a este colegio, ya desde jardín de infantes. Así que desde muy chiquita escuché hablar alemán, sin entender nada, pero bueno, esos sonidos los fui teniendo en el oído todo el tiempo.

¿Y siempre le atrajo este idioma?

Bueno, la verdad es que mi primer encuentro con esa segunda lengua tuvo que ver con un malentendido. El primer día que fui al jardín de infantes, acompañada por mi mamá, me asusté mucho, porque pensé que dos mujeres que estaban en la puerta del jardín se estaban peleando, pero mi madre me explicó que no, que no se peleaban, sino que estaban hablando alemán… (ríe)

La escritora María Cecilia Barbetta nació en Buenos Aires, en el barrio de Villa Ballester, y en "Nachtleuchten" escribe sobre sucesos y personas en ese barrio durante la dictadura militar que comenzó en 1976.

Y el tiempo ha pasado y se ha convertido en una autora en idioma alemán. ¿Cómo fue la decisión de escribir en alemán, en una lengua no nativa, en su caso?

En realidad, esa decisión casi ni la tomé, lo que sí para mí siempre estaba claro era que, si contaba una historia, se iba a desarrollar en Argentina. El país en que uno nace es el país de la niñez, y la niñez es siempre una etapa de la vida en donde hay una intensidad muy fuerte.

O sea, a la hora de escribir yo tengo que transportarme con la imaginación a ese lugar de intensidad, que en mi caso es la Argentina. Y tal vez ese otro idioma, el alemán, es lo que me ayuda a poder manejar esa intensidad de una forma distinta, como una especie de vehículo que me permite acercarme a ese lugar que se llama Argentina, y tener una cierta distancia.

Con su trabajo y con su vida, Argentina y Alemania, Buenos Aires y Berlín, español y alemán, las categorías de "extranjero” y "no extranjero”, en realidad, se desdibujan. Es como si diera un salto por sobre esos compartimientos.

Totalmente, me encanta como lo dice: se "desdibujan", justamente. Y es algo muy importante en este momento que estamos viviendo aquí, en Alemania y en Europa, donde partidos populistas y partidos de derecha tratan de cerrarse, de aferrarse a lo que ellos tienen, de no abrirse.

Pienso que la literatura es clave, porque lo que estos libros hacen es "desdibujar” territorios que aparentemente están muy bien delimitados. Si miramos un mapa, Argentina y Alemania están muy lejos y, sin embargo, en esta literatura forman un todo, y se enriquecen entre sí.

Hoy recibe el Premio Chamisso/Hellerau, una distinción muy especial, que premia su obra y el encuentro de culturas que esta significa.

Sí, la verdad es que no lo esperaba, y realmente me parece muy valioso, porque se otorga a escritores que escriben no en su lengua materna sino en una lengua extranjera, el alemán en nuestro caso.

Y justamente este tipo de literatura nos hace ver que Alemania es un país de inmigrantes, ya que está escrita por quienes llegamos a este país trayendo otras imágenes, otros recuerdos, a partir de los cuales creamos una nueva literatura, que se desarrolla en Alemania o en los países de origen, pero siempre posibilitada gracias a este nuevo idioma.

¿De qué se trata la novela premiada, "Nachtleuchten"?

Es una novela que transcurre en Argentina antes del golpe militar del año 76, y cuenta tres historias que tratan aspectos de esa época: el rol del catolicismo, la política y el esoterismo. Los personajes de la novela son la gente común, la gente del barrio que, a pesar de que en ese momento político la muerte es casi palpable, -o quizás justamente por eso-, intentan rescatar los aspectos positivos del día a día. Son figuras que aman la vida y que tienen grandes ilusiones: una monja progresista que viaja en motocicleta roja, un grupo de chapistas de un taller mecánico, un peluquero, un panadero anarquista y muchos otros personajes.

¿A qué autoras le gusta leer?

Me gusta mucho Selva Almada, y también Samanta Schweblin, sigo todo lo que escriben.

¿Qué está leyendo ahora o qué está en la mesita de luz listo para ser leído?

Tengo una pila enorme de libros, muy dispares, que quiero leer ni bien pueda, de literatura, de historia, en alemán y en español: también ahí hay un crisol de razas... (ríe)

¿Dónde se siente "en casa”?

Me siento en casa juntando las dos culturas, la argentina y la alemana. Si pudiera juntar estos dos países que están tan lejos, a casi 20 horas de vuelo, lo haría, pero creo que eso solo es posible en la literatura.

¿Cuál será el destino del premio, que está dotado de 15.000 euros?

Tendré más tiempo para escribir. En realidad, no deseo otra cosa que lo que estoy teniendo: la posibilidad de escribir un nuevo libro y gracias a mi obra, conocer países, lectores y culturas, que seguramente plasmaré luego en la literatura.

La obra "Nachtleuchten" será editada en español en 2020 por Editorial Planeta.

Entrevista: Maricel Drazer (cp)

