Macron atenúa plan de Johnson para renegociar el "brexit"

Este es el nuevo gabinete de Boris Johnson

Priti Patel: ministra del Interior

Esta política tory de línea dura y acérrima defensora del "brexit" fue despedida del gobierno por Theresa May en 2017, debido a un escándalo relacionado con reuniones no oficiales con Israel. Fue una firme opositora al acuerdo de salida del Reino Unido de la UE de la ex primera ministra.