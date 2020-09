Los candidatos de Trump a la Corte Suprema son una señal de alarma para los demócratas

Donald Trump ha presentado su lista de candidatos para ocupar puestos de jueces en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. A primera vista, la cuestión parece algo macabra, ya que esos jueces son nombrados de forma vitalicia, es decir, que Trump solo podría sentar en el estrado a uno de sus propios candidatos cuando muera o enferme gravemente uno de los nueve jueces que ahora conforman la máxima autoridad judicial estadounidense.

En ese sentido, suele especularse con la salud de Ruth Bader Ginsburg, de 87 años, la juez más anciana de la Corte Suprema. Este verano se supo que Bader Ginsburg tuvo que someterse de nuevo a una quimioterapia, pero ella, liberal defensora de los derechos de la mujer, ya ha dejado claro que no desea abandonar su puesto.

Una jugada estratégica en la batalla electoral

Así pues, en la Corte Suprema no hay a la vista a corto plazo vacantes donde Trump, en caso de vencer en las elecciones de noviembre de 2020, pueda sentar de por vida a uno de sus jueces. A pesar de ello, haber revelado su lista de candidatos a la Corte Suprema no es un paso precipitado, sino una astuta jugada estratégica. Dos meses antes de los comicios, Trump quiere atraer a aquellos votantes conservadores que hasta ahora no estaban seguros de si realmente desean darle su voto a Trump.

Carla Bleiker, corresponsal de DW en Washington.

Durante la rueda de prensa en la que anunció los nombres de sus nominados, entre otros, el polémico senador Ted Cruz, Trump hizo una clara advertencia: los candidatos a la Corte Suprema de Joe Biden quitarán las armas a los estadounidenses, legalizarán el aborto durante la gestación avanzada y abolirán la pena de muerte. El mensaje que lanza Trump con su lista es claro: "De acuerdo, no les gusta todo lo que presidente hace y postea por Twitter, pero si quieren leyes conservadoras que protejan sus valores tradicionales, deben votar por Trump".

Señal de alerta para la América liberal

Ya antes de las elecciones de 2016, Trump presentó su lista de posibles candidatos a la Corte Suprema, con el fin de convencer a republicanos recalcitrantes de votar como presidente de EE. UU. a un antiguo moderador de reality shows. Y su estrategia tuvo éxito. La lista que ahora acaba de hacer pública debería suponer una señal de alerta para los votantes liberales. Actualmente, los jueces conservadores ya son mayoría en la Corte Suprema, con una proporción de cinco a cuatro. Y persiste la incertidumbre sobre si Ruth Bader Ginsburg aguantará otros cuatro años.

Joe Biden no es el candidato soñado por todos los demócratas y esta afirmación aplica sobre todo a votantes jóvenes y progresistas. Pero precisamente este grupo debe tener claro que las opciones a un segundo mandato de Trump mejoran si el día de las elecciones se queda en casa y no vota. Durante un segundo período de gobierno, Trump podría ocupar con toda probabilidad al menos uno de los puestos de juez de la Corte Suprema con uno de sus candidatos. Para los votantes liberales estadounidenses sería una catástrofe que existiera una mayoría fuerte en el más elevado tribunal de Justicia estadounidense, que durante décadas decide sobre temas como el aborto y los derechos LGTB.

(ms/cp)