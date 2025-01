Lo que se sabe de Jabbar, autor del ataque de Nueva Orleans

El presunto atacante de Nueva Orleans, identificado por el FBI como Shamsud-Din Jabbar, era un ciudadano estadounidense de 42 años. Procedente de Texas, al parecer trabajaba allí como agente inmobiliario. Anteriormente fue soldado del Ejército estadounidense, donde sirvió durante años como especialista en informática. En un video publicado en YouTube hace cuatro años, en el que ofrecía sus servicios como agente inmobiliario, Jabbar se elogiaba a sí mismo como "duro negociador".

Los antecedentes penales publicados por el New York Times muestran que fue acusado dos veces de delitos menores: en 2002 por robo y en 2005 por conducir sin permiso válido. Según el periódico, Jabbar estuvo casado dos veces, y su segundo matrimonio acabó en divorcio en 2022.

Durante el proceso de divorcio, describió sus problemas económicos al abogado de su esposa en un correo electrónico. "No puedo hacer frente a los pagos de la casa", escribió, según el NYT. Su empresa inmobiliaria había tenido unas pérdidas de más de 28.000 dólares el año anterior. También tenía miles de dólares en deudas de tarjetas de crédito debido a los gastos legales.

Licenciatura en sistemas informáticos

La Universidad Estatal de Georgia confirmó que un hombre llamado Shamsud-Din Jabbar estudió allí de 2015 a 2017 y se graduó con una licenciatura en sistemas informáticos. En el video de YouTube, ya borrado de la plataforma, Jabbar declaró que había servido en el Ejército estadounidense como especialista en informática durante mucho tiempo. A través de esta experiencia, había desarrollado una comprensión del buen servicio y de prestar atención a todo "para asegurarse de que todo funciona sin problemas", explicaba el exmilitar con acento sureño en el video.

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos confirmó en su rueda de prensa posterior al ataque que Jabbar era un soldado estadounidense y que, al parecer, había sido licenciado con honores. Según el Pentágono, había trabajado en gestión de personal y como especialista en tecnologías de la información para el Ejército de EEUU entre 2007 y 2015 y luego sirvió como reservista hasta 2020. Un portavoz del Ejército dijo que Jabbar había servido en Afganistán de febrero de 2009 a enero de 2010 y tenía el rango de sargento al final de su servicio.

"Inspirado en el EI"

Los investigadores del ataque encontraron en su vehículo una bandera de la milicia yihadista Estado Islámico (EI). Joe Biden dijo que unas horas antes del atentado de Nueva Orleans, Jabbar había publicado videos en las redes en línea en los que indicaba que se había "inspirado en el EI".

Un hombre llamado Abdur Jabbar, de Beaumont (Texas), que afirma ser hermano de Shamsud-Din Jabbar, declaró al New York Times que su hermano era "realmente un encanto, un buen tipo, un amigo, muy inteligente, cariñoso". Se había convertido al Islam muy joven. Sin embargo, el acto que ha cometido ahora en Nueva Orleans no representa al Islam, dijo Abdur Jabbar. "Se trata más bien de una forma de radicalización, no de una religión".

Chris Pousson, amigo de la infancia de Jabbar, declaró al NYT que era una persona que "no causaba problemas" y "tenía buenas notas". Según el informe, ambos habían vuelto a conectar a través de las redes online en 2017. Jabbar "nunca había sido amenazante, pero se podía ver que se había vuelto realmente intenso con su fe", citaba el periódico a Pousson. Según la jefa de policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, el objetivo de Jabbar era "atropellar a tanta gente como fuera posible" y provocar un "baño de sangre". Tras el atropello, el atacante abrió fuego. Murió en un tiroteo con la Policía.

Las autoridades no sólo descubrieron armas en su camioneta, sino también presuntos artefactos explosivos de fabricación casera. También se habían colocado dos artefactos explosivos en el propio Barrio Francés, que fueron desactivados. MS (afp/NYT/ap)