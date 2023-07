Linda Caicedo: superestrella colombiana brilla en el Mundial

Hay momentos en el fútbol en los que el mundo se detiene. Unos de ellos fue cuando Linda Caicedo cambió el rumbo de la selección de Colombia contra Alemania. Logró el segundo gol contra el contrincante (2-1).

El debut de esta joven colombiana de 18 años en el Mundial comenzó con fuerza: dos partidos, dos victorias y dos goles para el recuerdo.

Lucha contra el cáncer en medio de elogios

El hecho de que Caicedo pueda exhibir sus habilidades futbolísticas es un milagro. Con solo 15 años, en 2020, le detectaron cáncer de ovario cuando había logrado la cima de las listas de goleadoras. Se sometió a una cirugía para extirpar un tumor y uno de sus ovarios, antes de someterse a seis meses de quimioterapia.

"Mentalmente fue un momento muy difícil en mi vida. Siempre estaré agradecida de que sucediera cuando era muy joven. Pude recuperarme. También tuve el apoyo de mi familia. Y ahora me siento muy bien. Lo que pasó me hizo crecer. Me siento agradecida y feliz de estar aquí", dijo.

En febrero de 2023, poco después de cumplir 18 años, se fue al Real Madrid después de una gira vertiginosa en la escena internacional.

Tres mundiales en un año

Hay una buena razón para la popularidad de esta jugadora en Colombia. Su cotización se ha disparado en el ultimo año, desde su participación en la Copa América Femenina en julio de 2022, donde el país anfitrión perdió 1-0 en la final contra Brasil, pero Caicedo fue nombrada mejor jugadora del torneo, en el que marcó dos goles.

Un mes después, estuvo en el Mundial Sub-20 en Costa Rica. Allí anotó otros dos tantos. Colombia volvió a perder 1-0 ante Brasil, pero esta vez en cuartos de final.

En la Copa Mundial Sub-17 de octubre en India fue la máxima goleadora con tres goles. Colombia perdió 1 a 0 en la final contra España.

Y ahora está por ver cómo será el resultado de la selección colombiana y Caicedo en la Copa Mundial 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

"De otro planeta”

El asistente técnico de la selección colombiana, Mario Abadía, afirmó que ella era "de otro planeta": "Quiere la pelota y nunca se esconde. Ella trae alegría a todos, es genial ver evolucionar y apropiarse de los partidos a jugadoras como ella".

La propia Caicedo mostró su madurez y humildad en la misma rueda de prensa: "Siempre he dicho que soy joven, muy joven. De hecho es mi primer Mundial con la selección adulta y quiero saborear cada momento sin presiones. Sé lo joven que soy y que aún me queda mucho por aprender y que me falta experiencia”.

Sin embargo y a pesar de todo su talento, también existe la preocupación sobre cómo el alto desgaste físico pueda afectar a su cuerpo aún en desarrollo. Caicedo se cayó en el entrenamiento previo al partido de Alemania, agarrándose el pecho antes de recibir autorización para jugar. "Estaba bien, fue solo una fallo de comunicación", dijo la portera de la selección colombiana, Catalina Pérez, a DW sobre el incidente del entrenamiento.

Pero en el minuto 85 contra Alemania volvió a caerse al suelo, primero de rodillas. Los médicos de Colombia querían que abandonara el terreno de juego, pero Caicedo levantó el pulgar y luego volvió a entrar al campo.

A esa edad y teniendo en cuenta su intensa carga de trabajo, hay que preguntarse si para el fútbol colombiano, en verdad, era necesario que su jugadora estrella apareciera en cuatro torneos importantes en un espacio de 12 meses en tres categorías de edad diferentes.

En septiembre, comenzará su primera temporada con el Real Madrid, con partidos entre semana en la Liga de Campeones. Es posible que Caicedo deba gestionar sus propias expectativas.

"Creo que mis puntos fuertes son la humildad y la alegría", dijo Caicedo a la FIFA. "Trato de ver todo lo que me ha pasado como algo bueno e intento divertirme, porque jugar al fútbol es mi pasión”, afirmó la joven futbolista.

(rmr/ers)