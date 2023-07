Rafaelle, de Brasil: “Queremos ganar el Mundial por Marta”

La capitana de Brasil, Rafaelle, no cree que su selección esté entre las favoritas para ganar el Mundial. Pero la defensa quiere que el fútbol brasileño despida a Marta como se merece.

Portar la camiseta de Brasil es un peso a veces demasiado grande en los Mundiales.Así se sintió hace cuatro años, cuando una derrota en cuartos de final a manos de la anfitriona Francia hizo sollozar a la delantera Geyse y enmudecer a la guardameta Barbara, que quedó sentada, apoyada el poste del arco.

Pero tras una victoria inicial por 4-0 contra Panamá en Adelaida, con triplete de Ary Borges, el equipo de Pia Sundhage tiene una primera oportunidad de redimirse contra las francesas este mismo sábado en Brisbane.

"Creo que, por ser brasileñas, tenemos esa presión, porque nos encanta el fútbol, es el deporte número uno en nuestro país", dijo a DW la capitana del equipo, Rafaelle, aunque insiste en que las jugadoras no se sienten muy abrumadas.

"No somos uno de los mejores equipos de la clasificación de la FIFA. Así que no sentimos esa presión. Vamos a luchar hasta el final, pero nuestro trabajo no es ganar el torneo; sólo vamos a competir y tal vez tengamos la oportunidad de ponernos una estrella en el pecho [símbolo de la victoria en la Copa Mundial]".

Una preparación perfecta

Brasil llegó a Australia para una concentración de dos semanas en un complejo de lujo de la Costa Dorada de Queensland. El lugar y la ubicación se seleccionaron cuidadosamente para que las jugadoras se sintieran como en casa, en unas condiciones óptimas que, según la ex defensa del Arsenal, les permiten relajarse, sobre todo en los calentamientos previos al entrenamiento.

"Siento que es un ambiente brasileño", afirmó Rafaelle. "Somos brasileñas, nos encanta el fútbol y nos divertimos jugando. Así que este es [el mejor] calentamiento para nosotras. Es como si fuéramos niños, jugando así, y nos sentimos muy bien cuando salimos al campo, cuando podemos jugar y divertirnos".

Sin embargo, bajo ese exterior relajado late una seria voluntad de ganar una primera Copa Mundial Femenina. Una plantilla con una mezcla de experiencia en Debinha, Rafaelle, Tamires y Andressa Alves, complementada por talentos emergentes como Geyse, Borges y la cotizada Aline Gomes, de 17 años, tiene sin duda el potencial para lograrlo.

Pero no cabe duda de que su talismán es Marta, considerada quizás la primera superestrella mundial del fútbol femenino. La jugadora, de 37 años, ha anunciado que este será su último Mundial, el sexto que disputa, y en el que tratará de aumentar su palmarés de 115 goles en 175 partidos. Según Rafaelle, es difícil medir el impacto que su retirada tendrá en el juego y en el equipo.

Marta, un ejemplo a seguir

"Es muy importante para nosotros, no sólo dentro del campo, sino también fuera, porque es un gran referente para el fútbol femenino".

La ayudante de Sundhage, Lilie Persson, añadió que incluso a su edad, y con las lesiones empezando a acumularse, Marta sigue siendo un ejemplo perfecto.

"Es muy competitiva. En cada entrenamiento, siempre da lo mejor de sí misma en cada detalle. Pero al mismo tiempo es una persona muy humilde. Creo que eso es lo que la convierte en la mejor".

Al igual que la estadounidense Megan Rapinoe, Marta ha dejado claras sus intenciones tras el torneo. Aún así, Rafaelle confesó que se pasaría la competición insistiéndole que recapacite. Si no lo consigue, al menos quiere despedir a su compañera con un buen sabor de boca, con una primera victoria mundialista para Brasil.

