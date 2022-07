Latinoamericanos se abren paso en la jungla de "El rey león" en Alemania

Con sus coloridos vestuarios, sorprendentes máscaras, esculturas animadas e inconfundible música, la versión alemana del musical "El rey león" (en alemán, "Der König der Löwen") transporta al espectador a la sabana africana, donde tiene lugar la historia. De los cerca de 50 artistas internacionales que componen el elenco, unos diez son latinoamericanos, como la peruana Andrea del Solar, que interpreta a la leona Nala, pareja del personaje principal, Simba.

“El mundo de los musicales lo descubrí en Alemania, antes quería ser cantante o actriz, y aquí puedo fusionar ambas cosas”, cuenta Del Solar a DW, mientras se prepara para una nueva función en el imponente teatro a orillas del río Elba, en Hamburgo. Pero el camino no ha sido fácil para Del Solar, que llegó de su natal Lima a la capital germana hace 14 años para estudiar teatro musical en la Universidad de Artes de Berlín.

“También he recibido muchos ‘no’ en las audiciones. Hay que estar emocionalmente preparado para eso en esta profesión. Al principio me afectaba más, pero después entendemos que es ‘parte de’”, explica la artista sudamericana, que también ha sido parte de grandes producciones como “We will rock you” o “El guardaespaldas”.

Andrea del Solar interpreta a Nala en el musical El Rey León, en Hamburgo.

Un sueño cumplido

Esta es la segunda vez que Del Solar se pone en la piel de Nala, algo que le ha hecho tener una conexión especial con el personaje. “Los productores hicieron que me dé cuenta que Nala y yo tenemos mucho en común. Sobre todo en una de las principales canciones, en la que tiene que abandonar su territorio, me decían que imagine que se la estoy cantando a mi familia en Perú, que está lejos. En los ensayos, incluso, he llorado”, confiesa Del Solar.

Uno de sus colegas es el venezolano Gustavo Muñoz, quien es parte del elenco de bailarines y da vida a figuras como las hienas. “Para mí es totalmente un sueño trabajar en 'El rey león' en Hamburgo. Desde que vivía en Venezuela tenía el sueño de pertenecer al mundo de los musicales”, asegura a DW. Debido a la crisis política en su país, Muñoz siempre tuvo claro que tenía que emigrar: “Ahorré dos años para irme. Después de hacer el musical 'Chicago' en Caracas, todos me decían que tenía que irme, porque en Venezuela no hay futuro”.



El artista venezolano vive desde hace nueve meses en Alemania, pero su primera parada en Europa fue España, donde vivió nueve años. Allí llegó a participar en musicales como “Mamma Mia” o “West Side Story”. Para El Rey León, Muñoz hizo audiciones en varias ciudades europeas, hasta que llegó la oportunidad en Hamburgo. “En Alemania, además de la calidad del show, me gusta que haya un nivel de exigencia más alto, porque cuando vas a una audición te encuentras con gente de todos lados, como de Malasia, Australia o Sudáfrica. En España, casi solo era con gente del país”, afirma.

Sheila Hernández participó en la versión mexicana de El Rey León.

Hakuna Matata después de la pandemia

Una historia similar tiene la bailarina cubana Sheila Hernández, que tampoco lo pensó dos veces cuando le hicieron llegar la propuesta a Países Bajos, donde vivía. “Me habían hablado muy bien de la compañía de Hamburgo. Me encantó la idea y, sobre todo, hacerlo en otro idioma. Ya lo había hecho en español, en inglés, y ahora lo podía hacer en alemán”, comenta Hernández, que además de bailar, encarna a las leonas o gacelas en la obra musical.

Al igual que Del Solar, la artista caribeña ya había formado parte del musical en otros países. Desde que salió de Cuba, en 2012, ha trabajado en la versión mexicana de "El rey león", y también ha sido parte de la gira de la obra por distintas metrópolis asiáticas.

“Estuvimos dos años en pausa por la pandemia, y que te llamen para trabajar fue como un nuevo comienzo”, recuerda Hernández. Y agrega que, para los artistas, ese nuevo llamado fue “como el mensaje que deja la canción Hakuna Matata: a pesar de las malas rachas, no hay nada que temer”.

(cp)