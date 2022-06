Rammstein reconquista las listas de popularidad en Alemania

La afamada banda de rock Rammstein ha recuperado el primer puesto de las listas oficiales alemanas de álbumes con su actual disco «Zeit». La banda originaria de Berlín y su cantante Till Lindemann se ubicaron adelante de Andreas Gabalier y su nuevo álbum "A New Beginning", anunció la consultoría GfK Entertainment el viernes en Baden-Baden.

Con su álbum "Zeit", lanzado el pasado 29 de abril, Rammsteinocupa ahora el primer lugar por cuarta vez. La banda de chicos de Corea del Sur BTS, que la semana anterior todavía estaba en la cima de las listas de álbumes, sigue con "Proof" en el cuarto lugar. El interés por la banda de K-pop creció debido a los rumores sobre una supuesta ruptura.

La banda de rock británica Queen cierra el top cinco con "The Platinum Collection - Greatest Hits I, II & III".

Sonograma "Zeit" de Rammstein, en formato CD

A Queen le siguen intérpretes populares en Alemania y canciones como "Ohne Benzin" de Domiziana y "Beautiful Girl" de Luciano.

"Running Up That Hill" de Kate Bush y "As It Was" de Harry Styles. La cantante británica recientemente se mostró sorprendida por su tardío éxito en las listas de popularidad. Su canción "Running Up That Hill", lanzada en 1985, juega un papel principal en la serie de Netflix "Stranger Things" y ha estado arrasando en las listas de éxitos desde que se lanzó la temporada actual.

EL(dpa)