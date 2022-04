Rammstein: nuevo sencillo sobre la locura de la belleza

Rammsteiny belleza: son dos términos que no van del todo juntos. La banda destaca más por su aspecto marcial, el fuego, el humo y los rostros maquillados que por su aspecto pulido. Sus rostros muestran el paso de los años, después de todo, casi todos ellos tienen más de 50. Hasta ahora, los seis músicos no parecían tener problemas con su edad. Eso está cambiando ahora. Al igual que muchas otras personalidades, desde estrellas de cine hasta celebridades de clase B y C, pasan por el bisturí de un cirujano plástico.

Una broma y mucho bótox

Bueno, no del todo. Los cirujanos en este caso se llaman más bien Photoshop e Instagram. Aquí, con motivo de su nuevo sencillo "Zick Zack", la banda presenta fotos de los músicos con la cara desfigurada por la cirugía y mucho bótox.

Cirugía facial con Photoshop: los músicos de Rammstein

Todo empezó con una broma: El 1 de abril, el grupo anunció su último proyecto: la "Clínica de belleza Zick Zack" de Berlín. El chiste fue rápidamente entendido, por supuesto que la clínica no existe, pero el número de teléfono suministrado con ella sí. Si se llama, se puede escuchar la fecha de lanzamiento de la nueva canción, el 7 de abril a las 18:00 CET, un breve extracto de la letra y algunos compases del sencillo. Y los fans ya saben lo que pueden esperar: el sonido Rammstein que conocen. Guitarra duras, baterías aún más duras y teclados nítidos, además de la voz singular de Till Lindemann. Con una voz profunda y espeluznante, habla de las cosas que se hacen en las clínicas de belleza.

La crítica social como provocación

Como muchas otras veces, Rammstein aborda aquí un tema social a su manera provocadora. Cuando el sencillo "Deutschland" fue lanzado en 2019, causó un gran revuelo. En un video, el líder de Rammstein, Till Lindemann, y tres de los miembros de su banda están alineados en una horca, cada uno con una soga al cuello y vestidos con ropas de presidiario a rayas, uno de ellos con la "estrella judía" amarilla. Está claro: la escena representa una escena de ejecución en un campo de concentración nazi. Para muchos, esto cruzó la línea de la libertad artística y el mal gusto.

Cuando se publicó el video completo y quedó claro que esta escena era una representación de uno de los muchos episodios de la historia de Alemania, los investigadores también se fijaron en la canción y su significado. El estudioso alemán de los medios de comunicación Joachim Trebbe dijo en una entrevista con DW que "Deutschland" era "una canción sobre la relación ambivalente con Alemania y su desarrollo histórico hasta ahora". Sin embargo, no habría glorificación ni abuso de ningún símbolo.

Rammstein no es una banda nazi

La banda ganó rápidamente una reputación como banda nazi, sobre todo por el canto teutónico de Till Lindemann y su marcada pronunciación de la letra "r". En los 28 años de historia del grupo, Rammstein ha sido capaz de dejar de lado ese reproche. Pero a muchos críticos les sigue molestando la flagrante ruptura de tabúes de la banda y también del cantante.

Till Lindemann en llamas

Los berlineses no se dejan impresionar por ello. Siguen su camino porque, tal como son, gustan a sus millones de fans en todo el mundo. Incluso cuando tocan notas más suaves, como en la canción más reciente "Zeit" (Tiempo), no pierden su fascinación. Por eso, las campañas publicitarias de los nuevos álbumes y sencillos funcionan siempre de forma brillante. También con el nuevo álbum, que saldrá a la venta el 29 de abril.

Lista de títulos por geocaching

La banda había publicado un pequeño video en el que decía que había once cápsulas "del tiempo" escondidas por todo el mundo. Las coordenadas se publicaron en el sitio web de Rammstein, y sus fans se pusieron a buscarlas con dispositivos GPS. De hecho, desde Australia hasta Finlandia, desde México hasta Brandeburgo, en el este de Alemania, se podía encontrar una caja con un código QR bajo las coordenadas correspondientes, que revelaba uno de los títulos de las canciones.

Los fans en Europa y América del Norte podrán ver a Rammstein en directo a partir de mediados de mayo. La gira europea comienza el 15 de mayo en Praga y termina el 4 de agosto en Ostende (Bélgica). A partir del 21 de agosto, la banda realizará una gira por el continente americano desde Canadá hasta México.

