Las estrellas pop que (no) participarán en el Mundial de Qatar

Mientras los medios de comunicación siguen preguntándose quién podría tener el "honor" de inaugurar musicalmente la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, algunas estrellas han rechazado la petición de actuar o ni siquiera se han planteado hacerlo.

En vista de los numerosos informes sobre trabajadores migrantes que murieron o fueron explotados durante la construcción de los estadios de fútbol, así como de las diversas críticas sobre la gestión de los derechos humanos en Qatar, para algunas celebridades es cualquier cosa menos un "honor" formar parte del enorme espectáculo de la inauguración de la Copa del Mundo.

Qatar considera las críticas como una "campaña sin precedentes" contra el emirato. También ha rechazado repetidamente como "falso" el contenido de los informes de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, sobre la discriminación de la comunidad LGBTQ.

Estas estrellas rechazan una participación en el Mundial

Al parecer, hace 15 meses se le preguntó a la estrella de rock británica Rod Stewart si quería dar un concierto en la Copa del Mundo de Qatar. Se dice que le han ofrecido más de un millón de dólares por la actuación. Pero el artista, de 77 años, se negó: "No es correcto ir allá", dijo recientemente en una entrevista con el periódico británico The Sunday Times. Stewart es conocido por ser más que un simple aficionado al fútbol. De joven, estuvo a punto de convertirse en futbolista profesional.

No irá a Qatar: la cantante Dua Lipa

Dua Lipa tampoco irá a Qatar. Quiere apoyar a la selección inglesa desde su casa. La joven, de 27 años, que actuó en la final de la Champions League de 2018, lo habría dejado claro en Instagram el pasado domingo. Anteriormente, se había rumoreado que Lipa podría formar parte del espectáculo inaugural. Varios medios de comunicación citan a Lipa diciendo: "No voy a actuar y nunca he estado involucrada en ninguna negociación sobre una actuación".

¿Qué estrellas cantarán en la ceremonia de apertura?

Hasta ahora se desconoce quién actuará en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo el próximo domingo. La única actuación confirmada es la de Jung Kook, miembro del grupo de K-pop BTS.

El grupo anunció en Twitter que estaba "orgulloso" de anunciar la participación de Jung Kook en la ceremonia de apertura. El post recibió comentarios mixtos de los fans.

Shakira, que, junto con Freshly Ground, proporcionó la canción oficial para el Mundial de 2010, no participará en la ceremonia este año. En cualquier caso, será difícil volver a lograr un éxito similar. Este otoño, la FIFA anunció que "Waka Waka (This Time for Africa)" era la mejor canción de FIFA de todos los tiempos.

La banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2022

Este año, habrá una banda sonora oficial de la Copa del Mundo compuesta por varias canciones de diferentes artistas. Según el tweet de BTS, esto incluye una canción de Jung Kook.

El primer sencillo oficial de la banda sonora, "Hayya Hayya (Better Together)", de Trinidad Cardona, Davido y Aisha, se presentó en el sorteo final de Doha. Aisha es una cantante muy conocida en Qatar, que en una ocasión actuó en la sede de las Naciones Unidas en 2019. Según el sitio web de la FIFA, la canción es "una parte importante de la estrategia musical de la FIFA anunciada en 2021", que pretende conectar a los aficionados al fútbol y a la música en todo el mundo. Quizás esta canción se escuche en la ceremonia de apertura del domingo.

(gg/ms)