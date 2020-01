Por siempre joven: Rod Stewart cumple 75

En el transcurso de sus 50 años de carrera, Rod Stewart ha encarnado, y también contribuido a crear, más de algún cliché sobre la vida de los rockeros. "Beber y tener sexo... y destruir habitaciones de hoteles” es la forma en que el mismo cantante recordó, en el programa Carpool Karaoke, los primeros años de su carrera.

Todo indica que el paso de los años no ha conseguido suavizar al intérprete: se le acusa de haber agredido a un guardia de seguridad en una fiesta de Año Nuevo en Florida (Estados Unidos) y ahora enfrenta cargos por lesiones ante la corte.

Lo más probable es que la multa que podría tener que pagar si es declarado culpable no mermará el entusiasmo en su fiesta de cumpleaños, que se celebra este 10 de enero: la prensa británica estima que los activos de sir Roderick David Stewart ascienden a los 223 millones de euros.

Una carrera tardía

Nacido el 10 de enero de 1945 en Highgate, al norte de Londres, Rod Stewart creció en una familia fanática del fútbol. Por eso se probó, a los 15 años, en el club londinense Brentford FC, pero no le fue muy bien.

Rod Stewart y sus colegas de Faces.

Como su carrera como futbolista profesional no tenía buenas perspectivas, derivó en el mundo musical, primero como vocalista del Jeff Beck Group, y luego -desde 1969- con Faces, junto al guitarrista Ron Wood, que unos años después abandonó la banda para unirse a los Rolling Stones.

En retrospectiva, Stewart dice que le parece bien cómo resultaron las cosas en su vida. No solo su cuenta bancaria parece demostrar que tomó la decisión correcta, sino que también el hecho de que el día a día de un rockero es más sencillo que el de un futbolista. Al menos así lo ve Stewart, que en su autobiografía publicada en 2012 señala que, a diferencia de los deportistas de élite, a los músicos se les permite beber mientras trabajan.

"Rod the Mod”

En 1970, Stewart lanzó su primer disco solista, titulado "An Old Raincoat Won't Ever Let You Down”. Un año más tarde, "Maggie May”, de su tercer disco, "Every Picture Tells a Story”, llegó al número 1 en las listas de Reino Unido y Estados Unidos.

Ese fue un punto de inflexión en la carrera solitaria de Stewart, como músico y como marca. La gente comenzó a llamarlo cariñosamente "Rod the Mod”, y el artista se convirtió en un ícono de la subcultura de la moda, creando una muy particular "elegancia” en el vestir, una que ha marcado de forma notoria a la escena musical británica hasta el día de hoy.

Con el éxito llegó una década llena de actividad para Rod Stewart, con giras, conciertos y nuevos lanzamientos. Le gustaba que lo vieran conduciendo autos de lujos, acompañado siempre por supermodelos y conejitas de Playboy. Y a pesar de su imagen de estrella de rock, Stewart logró permanecer en el imaginario colectivo como un artista al que había que prestar atención.

Fanático del fútbol, el músico intentó hacer carrera en el balompié, pero no tuvo éxito.

En la cima a los 75

Las décadas de 1970 y 1980 pueden ser las más exitosas para Stewart, pero en ningún caso marcaron el comienzo del declive en su carrera. En 1994, por ejemplo, dio el mayor concierto musical al aire libre de la historia, cuando se presentó en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, ante 3,5 millones de personas.

Hasta la fecha, el intérprete y compositor ha vendido más de 200 millones de discos, y no se ve que esto vaya a detenerse en el corto plazo.

En noviembre de 2019, grabó sus mayores éxitos con la Royal Philharmonic Orchestra. El disco resultante se tituló "You're In My Heart” e incluye 22 temas, entre ellos "Sailing” y "I Don't Want To Talk About It”, además de versiones con nuevos arreglos de "Forever Young", "The First Cut Is The Deepest”, "Downtown Train” y "Maggie May”. Con este álbum, Stewart se convirtió en el artista masculino de mayor edad en alcanzar la cima de las listas de álbumes en Reino Unido, donde estuvo durante cinco semanas.

En el otoño boreal de 2019, Stewart anunció que había tenido cáncer de próstata, pero que ya se había recuperado, y agregó que lo hacía público para promover las pruebas de detección. Fue la segunda vez que venció a esta enfermedad, tras haber sido diagnosticado con cáncer de tiroides en el año 2000.

Incansable, padre de ocho, figura de culto e ícono del rock, Stewart sigue en las pistas, y en febrero de 2020 comienza su nueva gira por Estados Unidos, tour que lo llevará posteriormente a Australia. Y no estamos ante una gira de despedida. Al contrario: el septuagenario ama tanto su trabajo que en 2018 le dijo a la revista Rolling Stone que estaba muy contento con éste. "Me pagan por subirme al escenario a cantar y por mandar a la gente a su casa satisfecha. No es como ser futbolista o deportista, que puede ser que, si pierdes, mandas a la gente a su casa frustrada. Para mí se trata de una situación en la que siempre gano”.

