Voces femeninas empoderadas

La reina feminista de la música disco: Dua Lipa

Las canciones de la londinense Dua Lipa son una oda al empoderamiento femenino. En una de ellas dice: “Los chicos siempre serán chicos, pero las chicas serán mujeres” y de ellas se espera que se adapten a una sociedad machista.





Retrato de tres activistas: Dear Future Children

Tres jóvenes mujeres por un mundo mejor: la ugandesa Hilda, la chilena Rayen y la hongkonesa Pepper son las protagonistas del documental “Dear Future Children”, que muestra su lucha contra el cambio climático y por la igualdad y la democracia.





Una estrella de la literatura: Chimamanda Ngozi Adichie

La nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie es una escritora feminista de culto. Reflejar el sexismo y el racismo estructural es el impulso vertebrador de su obra, que ha logrado inspirar a mujeres de todo el mundo, incluidas a Beyoncé y Angela Merkel.





Lo personal es político: el arte de Shirin Neshat

La exiliada iraní Shirin Neshat aborda en su obra fotográfica y audiovisual cuestiones sociales como los roles de género. Su último trabajo “Land of Dreams” gira en torno a los sueños y los recuerdos: algo muy personal y muy político a la vez.





