La UE y el Reino Unido buscan cerrar un acuerdo comercial cuanto antes

El Reino Unido y la Unión Europea acordaron este lunes (15.06.2020) impulsar la difícil negociación de su futura relación comercial, apoyando intensificar las conversaciones de cara a lograr un acuerdo para finales de 2020. "Se necesita un nuevo impulso", destacan en una declaración el primer ministro británico, Boris Johnson, y los jefes de la Comisión, del Consejo y del Parlamento europeos, Ursula von der Leyen, Charles Michel y David Sassoli, respectivamente.

Las conversaciones sobre la relación del Reino Unido y la UE tras el Brexit permanecen estancadas y con escasos avances tras celebrarse cuatro rondas de negociación desde marzo, las tres últimas por videconferencia debido a la pandemia de coronavirus.

El premier británico gesticula durante su conversación con Ursula von der Leyen y otras autoridades comunitarias.

Durante alrededor de una hora, los dirigentes repasaron por videoconferencia la negociación, que pudo llevarse a cabo "pese a los retos planteados por la COVID-19", y apoyaron intensificarla durante el mes de julio. Esta intensificación, acordada ya por los negociadores de ambas partes, debería conducir a "concluir y ratificar un acuerdo" para fines de 2020 y, por tanto, la "rápida búsqueda" de un terreno común "de ser posible".

"Lo que hemos dicho hoy es que cuanto antes mejor, no hay razón para no lograrlo en julio", dijo Johnson en la televisión tras la reunión, considerando que las posiciones de Londres y Bruselas "no son tan distantes".

lgc (efe/afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |