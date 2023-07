La prensa en alemán: "Pinochet ya no es 'expresidente'"

"Pinochet ya no es ‘expresidente'”

El diario Tageszeitung (taz) titula así un informe sobre un proyecto de la Cámara de Diputados de Chile para quitar a Augusto Pinochet de las reseñas de presidentes de la República y para que se modifique el texto de la web institucional. Se lo mencionará como "militar y político”, y al régimen autoritario que lideró, como "dictadura”. Pero ya no figurará como presidente:

"Luego de una sesión cargada de tensiones, la Cámara de Diputados del Congreso chileno decidió el martes (11.07.2023), que no se pueda llamar más al exdictador‘expresidente' en la Biblioteca del Congreso. Con 67 votos a favor, 47 en contra y 8 abstenciones, los diputados aprobaron una resolución al respecto. Ahora todos los registro e informaciones sobre la persona de Pinochet deben ser modificados en ese sentido.

‘Bajo su mando, se estableció un régimen militar autoritario que se extendió hasta 1990. Restringió los derechos civiles y políticos, instauró el estado de sitio y el toque de queda, la ilegalidad de algunos partidos políticos y el receso de otros, la censura a los medios de comunicación y ordenó la detención de dirigentes políticos opositores. Durante gran parte de su régimen, se practicaron detenciones arbitrarias, torturas y exilio, situaciones que se han reconocido como violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos', dice el texto de la resolución.

Al mismo tiempo, el debate parlamentario de este martes dejó entrever el estado de ánimo de hacer frente a la dictadura militar, cuyo 50 aniversario está a pocas semanas. El 11 de septiembre de 1973, el ejército de Chile derrocó por la fuerza al presidente socialista Salvador Allende e instaló al general Pinochet como jefe de una junta.

El ataque al Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet. Imagen: AFP/Getty Images

"Nos conviene a todos no confundir dictadores con presidentes de la república”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá. Para ser presidente se necesita un mandato del pueblo. Pinochet nunca recibió eso.

El espectro de la derecha pinochetista en el Parlamento votó en contra de la resolución. Pinochet ‘fue el presidente de Chile, les guste o no', dijo el parlamentario Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen del Partido Republicano, un derivado de extrema derecha de la UDI (Unión Demócrata Independiente) de tendencia pinochetista. El diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo no estuvo de acuerdo: ‘Aunque la mona se vista de seda, mona queda. En otras palabras: Pinochet fue, es y será siempre sólo un dictador'.

La presidenta del grupo de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, se mostró visiblemente satisfecha. ‘Las cosas están como deben estar, a pesar del ataque de pánico que tuvieron los pinochetistas aquí en la Cámara', tuiteó Pizarro, diputada del Partido Comunista que presentó la resolución en el Parlamento.”

"Costo y beneficio”

Así se titula un comentario del periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung sobre la Cumbre Amazónica en Leticia, en el sur de Colombia, en la que participaron los ministros de Medio Ambiente de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que hicieron un "llamado de urgencia” para tomar medidas que aseguren la protección de esta reserva natural:

"Las palabras que eligieron los presidentes de Colombia y Brasil, junto con los ministros de Medio Ambiente de los países de la región amazónica, el fin de semana pasado, suenan como si hubieran entendido, entretanto, lo que está en juego. De hecho, no queda demasiado tiempo para limitar los ataques al sistema ecológico más importante para el clima mundial a una medida que permita que se preserve la función de la selva amazónica como sumidero de dióxido de carbono.

La selva amazónica colombiana, en la región de Guaviare. Imagen: Juancho Torres/AA/picture alliance

Pero, si bien los beneficios a largo plazo de limitar la deforestación pueden ser indiscutibles, los costos políticos, económicos y sociales a corto y mediano plazo sí están en discusión. Casi todos los países sudamericanos siguen siendo economías clásicas de productos básicos. Sin embargo, ya no es solo el norte global el que se ha beneficiado de la explotación de los recursos naturales, sino también China, y más que nunca.

Por lo tanto, no habrá otro modelo de crecimiento más sostenible sin un replanteamiento global y coordinado. Eso, a su vez, alcanzaría rápidamente sus límites en la medida en que la propia América Latina no quiera romper con su pasado. Las élites agrarias reaccionarias, al igual que los izquierdistas interesados en extraer ganancias y redistribuir, deben romper con sus probadas pero fatales estrategias de autoconservación. Si tan solo eso no fuera pedir demasiado a la vez.”

