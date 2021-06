La Eurocámara aboga por la libertad de expresión en Cuba

Cuba y su situación de derechos humanos vuelven a una resolución de la Eurocámara motivada por la represión al Movimiento San Isidro. En el texto (votado este 10 de junio y aprobado por 386 votos a favor, 236 en contra y 59 abstenciones) se hace hincapié en la falta de avances en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, así como en las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos cubanos.

"Lo único que aprobamos del texto es la llamada a respetar los derechos humanos, así como la libertad de expresión y la libertad artística”, dijo a DW Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de América Central.

Efectivamente, 613 de 683 eurodiputados condenaron la represión al movimiento artístico y la existencia de presos de conciencia. Según datos de la organización Prisoners Defenders, en esta "primavera negra 2021 se registran 31 nuevos casos de presos políticos.

La resolución aprobada va aún más allá: se cuestiona el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación que se firmó con La Habana en diciembre de 2016 y entró en vigor en 2017, y que ha sido ratificado por 26 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE). El bloque de la derecha, la extrema derecha y liberales querría ver suprimido dicho acuerdo.

"Tenemos que defender nuestros valores, tenemos que suspender el acuerdo con Cuba”, afirmó en el debate Dita Charanzová, eurodiputada checa del bloque liberal.

Por la libertad de expresión

"Cuestionar el acuerdo y los espacios de cooperación que hemos logrado con la isla es como dispararnos a nosotros mismos en los pies y atacar a la Unión Europea y sus instituciones”, señala Metz, eurodiputada luxemburguesa.

En un debate en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo, el martes (8.06.2021), el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, defendió el acuerdo como un instrumento único para acompañar a la isla en su modernización e inserción internacional.

En el marco del "compromiso crítico” con Cuba, el diplomático español recordó a la Eurocámara que la delegación de la UE sí ha acompañado el caso del Movimiento San Isidro, y que sus miembros están en contacto con Otero Alcántara desde su liberación, el 31 de mayo. Recordó también que siguen de cerca la situación de los manifestantes de la calle Obispo. Y que han solicitado la liberación de las cinco personas que aún están detenidas.

Acompañar a Cuba en su modernización

La UE apoya las reformas económicas emprendidas, afirmó Borrell, recordando que las medidas coercitivas adicionales de la administración Trump significaron un paso atrás en la actividad económica y en el bienestar de los ciudadanos cubanos. Por el contrario, para los eurodiputados que apoyaron esa resolución, aceptar que las medidas estadounidenses afectan la economía cubana no es más que ponerse del lado de la "dictadura”.

Cabe recordar que, entre 1996 y el 2016, la UE supeditó todo diálogo con Cuba a "avances en derechos humanos”, la llamada "posición común”. Y aunque casi todos los Estados miembros de la UE tenían acuerdos bilaterales de comercio con Cuba, a nivel oficial no había diálogo. Aunque la ayuda humanitaria europea siguió destinándose a la isla, la cooperación fue muy limitada.

Áreas de cooperación

Aparte de recordar que en Naciones Unidas la UE siempre ha votado en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, el Alto Representante defendió el apoyo económico que, en el marco del acuerdo, Bruselas presta a organizaciones de la sociedad civil en la isla: 7,6 millones gestionados por organizaciones europeas y 0,8 millones de euros gestionados por organizaciones de la sociedad civil cubana que actúan como mediadores entre las autoridades y la ciudadanía.

Más allá de eso, las áreas de cooperación con Cuba incluyen la soberanía alimentaria, las energías renovables, el cambio climático, el apoyo a las inversiones, y la educación superior y la investigación.

"Hemos votado en contra de esa resolución porque incluye falsedades: los eurodiputados no hemos viajado a Cuba, porque no lo hemos solicitado. Además que el sistema político de Cuba no es multipartidista, estaba claro desde que firmamos ese acuerdo. Venir ahora a presionar para acabar con lo que hemos avanzado es un renovado intento de boicot a Cuba y al Alto Representante orquestado desde España”, afirmó Metz, recordando el reciente informe de Oxfam que demuestra el impacto del bloqueo en la población cubana, y pidiendo a Estados Unidos normalizar la relación.

Aunque en el texto aprobado consta que "no se constata ningún resultado sustancial y tangible para el pueblo cubano", el ejecutivo comunitario descarta suspender el acuerdo. "Volver al anterior sistema -francamente- no creo que mejorara para nada, ni la situación de Cuba, ni nuestra capacidad de influir en ella”, enfatizó Borrell.

