Gobierno de Ecuador revoca la visa de Alondra Santiago

La periodista cubana difundió el video ‘¡Salve, oh patria!’ -el título de himno de Ecuador- el que entonó intercalando versos contra Daniel Noboa.

El Gobierno de Ecuador dejó sin efecto la visa por tiempo indefinido otorgada a la periodista cubana Alondra Santiago por actos que atentan contra la seguridad del Estado, por lo que deberá ser deportada, informó el martes (25.06.2024) la Cancillería.

La revocatoria de la visa fue solicitada por el Ministerio de Interior, que determinó que Santiago -quien vive en Ecuador desde hace dos décadas- "ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado", según una resolución del Viceministerio de Movilidad Humana emitida el 24 de junio. El Gobierno no ha precisado qué acciones de Santiago han sido consideradas como atentado contra la seguridad.

La periodista es parte del canal digital Ingo, en el cual difundió el videoclip ¡Salve, oh patria! -el título de himno de Ecuador- que entonó tocando un ukelele e intercalando versos en los que criticaba al presidente Daniel Noboa.

"Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad. Me llegó notificación de 'revocatoria de visa' por parte de Cancillería. Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión", escribió Santiago a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Agregó que "este Gobierno quiere silenciarme a toda costa, pero no me quedaré en silencio. Esa nunca ha sido una opción. Ante el abuso y poder desmedido, será la justicia quien ponga freno a esta arbitrariedad".

La comunicadora señaló a la agencia AFP que acudirá a instancias nacionales e internacionales para defender sus derechos ante la decisión de Quito de retirarle la visa. De acuerdo con la resolución, deberá ser deportada mediante un proceso administrativo a cargo de la autoridad de Migración que podría empezar en cinco días.

La forma de Santiago de cantar el himno nacional causó rechazo en algunos sectores ecuatorianos que pidieron su expulsión y que incluso protestaron frente a la Fiscalía en Guayaquil (suroeste), donde vive la reportera que ha colaborado con importantes medios locales.

La periodista, activista y actriz, de 33 años, gozaba de visa de residente permanente en Ecuador al ser hija de la cubana naturalizada Aleida Santiago, actriz y profesora de artes escénicas. Organismos que defienden la libertad de expresión rechazaron la medida del Gobierno.

La ONG regional FUNDAMEDIOS indicó en un comunicado que "rechaza y pide la revisión" de la revocatoria de la visa al "acusarla de 'actos que atentan contra la estructura del estado y la seguridad pública', sin otra explicación".

ama (afp, efe)