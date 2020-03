"Erdogan está utilizando a los refugiados. Los está aprovechando para sus propios objetivos y está jugando con sus vidas. Por eso hay que ayudarlos”, dice M. S., que pide no revelar su nombre. Para ella, que huyó a Alemania hace unos cinco años, no cabe duda de que quienes están hoy atrapados en la frontera greco-turca son víctimas de políticas cínicas. Dice que no se les ve como individuos, sino como una masa manipulada. M. S. cree que las personas en la frontera necesitan protección y que solo en Europa pueden encontrarla. Entrevistada por DW, afirma que esa es la razón por la que Europa debería aceptar refugiados.

Hassan al-Masry ve las cosas de manera algo diferente. Cree que las autoridades tienen que mirar con detalle quién está varado en la frontera griega: "Habría que abrir las fronteras a quienes vienen directo desde (la provincia siria de) Idlib. ¿Pero por qué quieren venir a Europa los que llevan años en Turquía y que trabajan allí?”

Al-Masry también huyó de Siria a Alemania en 2015, en un momento en el que muchos refugiados fueron aceptados. Desde entonces, su vida ha dado muchas vueltas. La tranquilidad que le brindó el asilo se ve perturbada por el endurecimiento del clima social en Alemania: "Están aumentando las actitudes racistas”, dice a DW. "El auge de ese partido derechista (Alternativa para Alemania, AfD) no es bueno”.

No todos los refugiados piensan lo mismo

Estos dos ejemplos muestran con claridad cómo los propios sirios que huyeron a Europa tienen opiniones diferentes sobre quienes intentan hacerlo hoy. Otras entrevistas ilustran con mayor detalle estas divergencias.

Ahmad Mahmoud, quien huyó a Alemania en 2015, subraya que aquellos que estén verdaderamente en peligro deben ser aceptados. Él también cree que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, los está utilizando para sus propios fines. Los llevó a la frontera griega con falsas promesas, sostiene Mahmoud. Pero, aunque está convencido de la necesidad de ayudar a quienes lo necesiten, aclara que se debe hacer de acuerdo con la ley. Y se opone a las entradas irregulares, señalando que "si no la gente aquí aceptaría a menos refugiados”.

Por su parte, Mustafa (nombre ficticio) cuenta que él no ha experimentado ese rechazo generalizado. Sí, dice, hay gente arrogante en Alemania absolutamente contraria a asistir a las personas en necesidad. Pero agrega que la mayoría no tiene nada en contra de las nuevas llegadas. "Hay menos racismo en Alemania que en otros lugares”, afirma. Por eso pide a Alemania que acepte más refugiados. "Esta gente ha sufrido los bombardeos y la destrucción, viven en un miedo constante. Necesitan ayuda”.

Un balance positivo

Los sirios en Alemania no solo tienen opiniones contrarias en cuanto a las nuevas llegadas, dice Karl Kopp, portavoz europeo del grupo en defensa de los derechos de migrantes y refugiados Pro Asyl. También tienen visiones diferentes de sus propias vidas desde que llegaron al país.

"Aquellos a quienes se les dio el asilo han experimentado muchas dificultades, pero hemos visto cómo han intentado integrarse en la sociedad alemana tan rápido como les ha sido posible. La mayoría dice ser feliz de poner vivir de manera segura. Y alrededor del 50% de los que vinieron entonces a Alemania tienen hoy trabajo. Ya tengan un contrato, sean autónomos o estén estudiando aquí, muchos tienen una historia de éxito que contar”.

Kopp añade, sin embargo, que también hay refugiados en Alemania a quienes no les va tan bien. "También sabemos de mucha gente que tiene estatus de protección subsidiaria. Eso hace que no puedan traer a sus familias y les encierra en un limbo”. El activista explica que esta es una dura carga emocional para dichas personas, "porque muchos de sus familiares están intentando escapar o aún atrapados en zonas de guerra”.

A juicio de Kopp, la mayoría de los refugiados tienen opiniones mixtas, pero "aquellos que recibieron el asilo están agradecidos y quieren formar parte de la sociedad alemana”.

Conscientes de su buena fortuna

Otra cosa en la que coinciden los entrevistados es que huir se ha vuelto mucho más difícil desde 2015. Ahmad Mahmoud recuerda su propia historia. "En 2014, el Estado Islámico tomó el control del área en la que yo vivía. Por eso huí. Crucé la parte kurda de Siria y entré en Turquía. Me quedé allí durante tres días y seguí hacia Grecia, donde una serie de organizaciones estaban preparadas para ayudar a los refugiados a continuar su viaje”. Es consciente de que las cosas son más complicadas ahora, y señala que muchas fronteras están cerradas, y la vez que Europa está aceptando menos refugiados.

Karl Kopp dice que aquellos que huyeron en 2015 tienen algo en común con quienes intentan salir de Siria hoy: "la mayoría está familiarizada con la situación que se desarrolla en la frontera greco-turca. Ellos también hicieron ese viaje. Ellos también conocen Lesbos, el mar, la belleza de los paisajes y los peligros traicioneros de la ruta”. Eso les hace conscientes de algo más: "Saben que tuvieron suerte. Sencillamente porque llegaron mucho antes”.

