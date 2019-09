Erdogan amenaza: ¿está el Acuerdo UE-Turquía al borde del colapso?

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, tiene talento para causar emoción con sus declaraciones. Ahora lo volvió a hacer. En Ankara amenazó con que Turquía podría verse obligada a "abrir sus puertas" si no recibía más apoyo de Europa para abastecer a los refugiados y crear una "zona de seguridad" en el norte de Siria. El trasfondo de esta amenaza es el llamado acuerdo de refugiados de marzo de 2016, cuando la UE prometió 6.000 millones de euros a Turquía durante varios años para abastecer a los refugiados sirios. Según la Comisión de la UE, ya se han asignado 3.500 millones de euros y se han pagado 2.400 millones a Turquía. En contraste con Ankara, la Comisión en Bruselas se muestra tranquila a la hora de hacer hincapié en lo siguiente: "Creemos que podemos continuar de buena fe nuestro trabajo con nuestros socios turcos", dice en un comunicado de prensa.

Deportaciones de refugiados a Siria

Kristian Brakel, director de la Fundación Heinrich Böll en Estambul, tampoco cree que Erdogan vaya a cancerlar el trato. Según Brakel, el mandatario simplemente tiene muy pocas opciones mejores. En los últimos meses, las "deportaciones" de refugiados de Turquía a sus países de origen se han disparado "enormemente". En el caso de los refugiados de la guerra civil procedentes de Siria, "también en zonas conflictivas como Idlib”.

Kristian Brakel, director de la Fundación Heinrich Böll en Estambul.

En Ankara no se puede negar que unos 320.000 sirios han abandonado Turquía para dirigirse a su patria. Sin embargo, las autoridades hablan de "retornados por voluntad". Y Kristian Brakel lo duda. Habría toda una serie de informes creíbles de personas que se han puesto en contacto con comisarías para prorrogar su condición de residentes. "Luego se les habría entregado una carta para que la firmaran confirmando su "salida voluntaria". Bajo amenaza de violencia física, deberían haber dejado claro que no se aceptaría una objeción. En tales circunstancias, dijo Brakel, "por supuesto que no se puede hablar de una salida voluntaria.”

Turquía, con un rol especial en la política de refugiados

El presidente Erdogan y los miembros de su partido gobernante, el AKP, habían enfatizado repetidamente la ayuda del gobierno turco. Las declaraciones de Fatma Sahin en entrevista con Deutsche Welle en 2017 son un ejemplo de la retórica del AKP. Desde 2014, Sahin es alcaldesa de la ciudad de Gaziantep, en la frontera con Siria. De 2011 a 2013 fue ministra de la Familia en el gabinete de Erdogan: "Durante años hemos estado tratando de ayudar al pueblo necesitado de Siria. Esto tiene una larga tradición aquí, esta es nuestra cultura. Si tu vecino sufre de hambre, entonces deberías tratar de ayudarlo. Soy de la opinión de que con nuestro comportamiento nos hemos convertido en un modelo a seguir para todo el mundo. Nos hemos convertido en la conciencia del mundo", djo Sahin.

Fatma Sahin.

De hecho, Turquía ha asumido un papel especial, sobre todo con respecto a los refugiados sirios. Más de 6,3 millones de personas han abandonado Siria y tienen que buscar refugio en países vecinos. Más de la mitad de estos refugiados habían sido acogidos por Turquía.

Peligro de una nueva oleada de refugiados

Sin embargo, la euforia inicial hacia los recién llegados ha desaparecido en muchos lugares. La costumbre de que los sirios no registrados vivan en Estambul, pasada por alto durante años, ya no es aceptada. Los refugiados en cuestión tienen que abandonar la ciudad.

Kristian Brakel también ve el cambio en la retórica de Erdogan en el contexto de las elecciones perdidas en el Bósforo este verano: "Especialmente en los distritos donde viven muchos refugiados, el AKP ha dejado su huella. A pesar de que estos distritos fueron anteriormente bastiones del AKP, el partido fue claramente castigado ahí. Esto se debe a la tensa situación económica. En general, el rechazo a los refugiados, ya sea por racismo o por violencia "ha aumentado considerablemente y el cambio en la retórica es claramente un intento por recuperar el control de la situación”, dice Barkel.

En las últimas semanas, se ha intensificado nuevamente la lucha por la última gran zona rebelde, Idlib, que limita con Turquía. Alrededor de tres millones de refugiados viven en la zona. Si la situación se deteriora aún más, estas personas también podrían intentar ir a Turquía. El Gobierno de Ankara ya ha reaccionado y ha anunciado una cumbre en Siria con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente iraní, Hasan Rohani el próximo lunes. Incluso sin un acuerdo entre la UE y Turquía, no será difícil atraer la atención para el presidente Erdogan.

