Erdogan amenaza con ofensiva unilateral en Siria

La tardanza en la implementación de la zona segura en el noreste de Siria bajo control de las tropas turcas hizo que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazara con lanzar una ofensiva unilateral en esa misma área.

La creación de una zona de seguridad fue un acuerdo entre Ankara y Washington que buscaba bajar la tensión entre Turquía y las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos. Hasta ahora, solo ha sido establecido en centro de operaciones conjuntas.

"No tenemos mucho tiempo ni paciencia en lo que respecta a esa zona. Si en unas semanas nuestros soldados no empiezan a tomar el control efectivo de esa área, no quedará otra opción que implementar nuestros propios planes operativos", advirtió Erdogan en un discurso en Estambul luego de presenciar una graduación en la Academia Militar.

Erdogan destacó que Estados Unidos tiene tres semanas para satisfacer las demandas turcas. De esta manera se reiteran las presiones que viene ejerciendo Turquía hace meses para lograr manejar una zona que abarcaría entre 30 y 40 kilómetros cuadrados dentro de la zona civil siria que se encuentra al este del río Éufrates hasta llegar a la frontera con Iraq.

Las diferentes posiciones sobre los combatientes kurdos se han convertido en una importante fuente de tensión entre los aliados de la OTAN Turquía y Estados Unidos. Erdogan ya había indicado que su visita a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre, donde se espera que se encuentre con el presidente Donald Trump, sería una "última oportunidad" antes de una ofensiva turca.

mn (efe, ap)

