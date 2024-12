Embajada siria confirma que al Asad se encuentra en Moscú

Aunque horas antes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declinó referirse al asilo otorgado por Rusia a al Assad y a su familia. La Embajada de Siria en Rusia confirmó este lunes (09.12.2024) que el depuesto presidente sirio Baschar al Asad se encuentra en Moscú, donde habría recibido asilo junto con su familia.

"Sí, está aquí, en Moscú", dijo un portavoz de la legación diplomática a la agencia oficial rusa TASS, que añadió que la embajada no ha tenido contacto con el derrocado mandatario.

Ayer domingo ya circulaba la información sobre la ubicación del depuesto Bashar al Assad, aunque las fuentes eran solo los medios de comunicación rusos.

"Sobre el lugar en que se encuentra el señor Asad ahora no hay nada que decir", dijo Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria. Además, recalcó que Rusia no está obligada a anunciar oficialmente las concesiones de asilo. "Ese tipo decisiones (otorgar asilo) no pueden adoptarse sin participación del jefe del Estado. Es una decisión que le corresponde tomar a él".

"Lo ocurrido, seguramente, sorprendió a todo el mundo, y en este caso nosotros no somos una excepción", dijo Peskov al ser preguntado sobre la rápida pérdida de apoyo que sufrió Al Asad entre sus militares.

Mientras, la Embajada siria en Moscú retiró hoy la bandera que tuvo la nación árabe durante los más de cincuenta años de dictadura de los Assad -Háfez al Assad (1971-2000) y Bashar al Assad (2000-2024)- e izó la bandera de los rebeldes que tomaron el poder en Damasco.

(efe, afp/mn)