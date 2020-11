+++Elecciones en EE. UU.: Biden asegura que ganará las elecciones+++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

22:43 | Biden asegura que no tiene "ninguna duda" de que ganará las elecciones

El candidato demócrata Joe Biden declaró este jueves que sin duda será el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"No tenemos ninguna duda de que cuando termine el conteo, la senadora Harris y yo seremos declarados ganadores", indicó el veterano demócrata en una breve alocución desde su localidad de residencia en Wilmington, Delaware. El candidato no aceptó preguntas.

21:15 | Resultado de Pensilvania podría conocerse este jueves

El resultado de la elección presidencial en Estados Unidos en el estado de Pensilvania, que podría ser clave para dar a Biden una ventaja para llegar a la Casa Blanca, podría conocerse este jueves (05.11.2020), dijo Kathy Boockvar, secretaria del estado.

"Habíamos estado diciendo que íbamos a tener la gran mayoría de los votos contados para mañana, pero parece que podríamos tener la gran mayoría contabilizados hoy (jueves)", indicó a la cadena CNN.

Pensilvania adjudica 20 votos electorales. Con 92% escrutado, el presidente Donald Trump aventaja en más de 108.000 sufragios a Biden, una diferencia de 1,7 puntos porcentuales.

19:59 | Nevada tardará hasta el fin de semana en contar más de 63.000 votos por correo

El condado de Clark, en el estado clave de Nevada, tardará hasta por lo menos el fin de semana para contar miles de votos por correo que podrían resultar determinantes para conocer quién será el próximo presidente de Estados Unidos, indicó este jueves la autoridades electoral local.

En una rueda de prensa, el responsable del escrutinio en el condado, que incluye Las Vegas -la mayor ciudad del estado-, Joe Gloria, dijo que por el momento tienen conocimiento de al menos 63.262 votos que faltan por contar, aunque seguirán aceptando todos aquellos sufragios por correo que lleguen hasta el próximo martes con fecha de envío igual o previa a la de la jornada electoral.

"Nuestro objetivo es contar de forma exacta, no rápida", apuntó Gloria, quien indicó que, de los 63.000 sufragios de los que tienen conocimiento por el momento, 51.000 se contarán este mismo jueves y podrían darse a conocer en la mañana del viernes.



Esta es la proyección actual del conteo de votos de la agencia de noticias AP:

19:57 | Trump pierde demanda para detener el escrutinio en Michigan

La campaña de reelección de Trump fracasó este jueves en su intento de que los tribunales detuvieran el escrutinio en Michigan, una demanda que argumentaba que el equipo del mandatario no tenía acceso suficiente a los lugares de cómputo de votos.

Esta es la segunda demanda que ha perdido la campaña de Trump en sus intentos de desafiar el escrutinio en varios estados clave, tras la derrota de su querella en Georgia; aunque el equipo del presidente sí ha ganado su petición de ampliar su acceso a los lugares de escrutinio de votos en Pensilvania.

18:20 | Biden sigue a la cabeza, de acuerdo a las proyecciones de los medios estadounidenses

Biden lidera la carrera hacia la Casa Blanca, pero varios estados clave todavía no han dado sus resultados definitivos.

Medios estadounidenses anunciaron victorias del presidente Trump en 23 estados, incluidos algunos tan importantes como Florida y Texas, así como Indiana, Kentucky, Misuri y Ohio, todos que ya había conquistado en 2016.

Biden se impuso en 22 estados, incluidos Nueva York, California y la capital Washington. El exvicepresidente logró ganar en Michigan y Wisconsin, siempre según proyecciones. En estos estados Trump se impuso en las elecciones anteriores.

En el caso de Arizona, la cadena Fox News y la agencia de noticias AP ya le dan la victoria a Biden.

15:47 | Trump pide que se detenga el conteo

El presidente Donald Trump pidió este jueves que se detenga el conteo, sin especificar un estado.

"¡Paren el conteo!", clamó en Twitter el mandatario, que hoy no tiene previsto ningún evento público.

Tanto Trump como Biden se posicionaron en Twitter cuando todas las miradas están en el conteo de votos en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Arizona. En este último, algunos medios ya habían proyectado una victoria de Biden, pero Trump está acortando distancias.

"Cada voto debe contarse", tuiteó Biden poco antes de Trump.

14:16 La OSCE acusa a Trump de "flagrante abuso de poder" en elecciones de EEUU

Los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) acusaron el jueves al presidente estadounidense Donald Trump de "flagrante abuso de poder" por haber pedido la interrupción del recuento de votos antes del fin del proceso.

"Lo que es verdaderamente perturbador, es que el jefe de Estado norteamericano haya pedido el fin del recuento desde la Casa Blanca, es decir, con todos los símbolos del poder a su alrededor, debido a su supuesta victoria. Fue un "flagrante abuso de poder", dijo el diputado alemán Michael Georg Link, coordinación de la misión de observación internacional, en una entrevista con el diario alemán Stuttgarter Zeitung.

07:07 Estados Unidos continúa en vilo por resultados electorales

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se acercaba a la presidencia de Estados Unidos el miércoles tras ganar importantes estados clave a Donald Trump, quien renovó sus acusaciones de fraude anticipando una batalla legal para definir el vencedor de las elecciones. Biden acumula 264 votos electorales, seis menos de los necesarios para ganar, y Trump, 214.

Este miércoles,, la campaña de reelección del mandatario republicano impugnó el conteo de votos en Wisconsin y Michigan, donde los medios proyectaron el triunfo del candidato demócrata, y Pensilvania, estado en el que exvicepresidente de Barack Obama lleva desventaja, pero falta el cómputo de zonas tradicionalmente demócratas.

El equipo de Trump denunció sin evidencias que ha habido irregularidades en "varios" condados de Wisconsin y que en Michigan sus delegados no tuvieron acceso al conteo en "numerosos" locales. En Pensilvania, dijo que pedía a la justicia la suspensión del recuento "en espera de mayor transparencia".

La campaña también recurrió a la justicia en Georgia para exigir que los votos por correo llegados después de las 19H00 horas del martes no sean contados.

Con Trump, de 74 años, y Biden, de 77, cabeza a cabeza en la carrera, aún no se ha declarado un ganador en cinco estados: Alaska (3 votos electorales), Georgia (16), Carolina del Norte (15), Nevada (6) y Pensilvania (20).

06:25 Nueve detenidos en manifestación de grupos anti-Trump en Portland

Cientos de policías del estado de Oregón y manifestantes de izquierda mantuvieron un pulso tenso la noche del miércoles en Portland después de que grupos contrarios al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompieran escaparates de tiendas al día siguente de las elecciones.

El gobernador del estado activó la guardia nacional y las fuerzas de seguridad del condado de Multnomah arrestaron a nueve personas.

La policía advirtió de un posible uso de municiones y gases lacrimógenos ante el avance de los manifestantes, aunque no se registraron enfrentamientos con las fuerzas del orden, según un reportero de la AFP presente en el lugar.

04:59 Varios arrestos durante protesta en Mineápolis en medio de recuento electoral

Varias personas fueron arrestadas este miércoles durante una manifestación en Mineápolis (Minesota), cuando todavía está en marcha el recuento de votos en algunos estados de los comicios del martes en EE.UU., en los que las proyecciones de los medios dan al candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, ventaja frente al presidente, Donald Trump.

Los manifestantes, según la cadena CBS Local Minnesota, marcharon desde dos lugares diferentes, la Cedar Avenue y el Centro del Gobierno del condado de Hennepin, con varias reivindicaciones. A principios de esta semana los organizadores de las protestas anunciaron que iban a manifestarse independientemente de quién ganara los comicios presidenciales y que iban a emplear lemas como "No permitan que Trump robe las elecciones" y "Una victoria de Biden no dará la libertad que demandamos".

La manifestación, que todavía continúa, pasó por la autopista I-94, en medio de un amplio despliegue de agentes equipados con material antidisturbios.

De acuerdo con la CBS Local Minnesota, la Policía ha cerrado la autopista interestatal al tráfico y está solicitando a través de altavoces a los manifestantes que se dispersen porque va a proceder a efectuar arrestos, que está llevando a cabo sin que por el momento se sepa el número exacto de detenidos.

Joe Biden a las puertas de la Casa Blanca

04:28 OSCE vio una elección "reñida" y "bien administrada"

Las acusaciones "infundadas de deficiencias sistemáticas" del proceso electoral en Estados Unidos, en particular por parte del presidente Donald Trump, "dañan la confianza pública en las instituciones democráticas", advirtió este miércoles una misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

"Después de una campaña tan dinámica, asegurarse de que se cuente cada voto es una obligación fundamental para todos los poderes del Gobierno", señaló Michael Georg Link, coordinador especial y líder de la misión de observación a corto plazo del organismo europeo, en un comunicado referente al desarrollo de la jornada électoral del martes.

Según la misión de observación, la elección fue "reñida" y "bien administrada, a pesar de los muchos desafíos causados por la pandemia de la covid-19". Puntualizaron además que la campaña electoral estuvo caracterizada por "una polarización política profundamente arraigada, que a menudo oscureció el debate político más amplio e incluyó acusaciones infundadas de fraude sistemático".

"Las acusaciones infundadas de deficiencias sistemáticas, en particular por parte del presidente en ejercicio, incluso en la noche de las elecciones, dañan la confianza pública en las instituciones democráticas", afirmó el jefe de la misión.

03:53 Biden promete reincorporarse al Acuerdo del Clima de París

El candidato demócrata Joe Biden prometió que si gana la carrera hacia la Casa Blanca su país va a volver a formar parte del Acuerdo del Clima de París en su primer día de gobierno, después de que este miércoles tuviera efecto la salida oficial de Estados Unidos de este pacto.

"Hoy el gobierno abandonó oficialmente el Acuerdo del Clima de París. Y en exactamente 77 días, un gobierno de Biden va a volver a incorporarse", en referencia al 20 de enero de 2021, fecha del inicio del mandato, escribió el candidato demócrata en Twitter.

03:35 Decenas de arrestados en Nueva York en protestas contra Trump

Decenas de personas fueron arrestadas este miércoles (04.11.2020) en las calles de Nueva York mientras participaban en manifestaciones en el barrio de Manhattan en las que cientos de ciudadanos mostraron su rechazo hacia la administración de Donald Trump y pidieron el recuento de todos los votos de las elecciones presidenciales.

Sobre las 20.00 hora local (02.00 CET del jueves), los manifestantes recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de "No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA" y "No Justice, No Peace. Fucking Racist Police", cuando los agentes, montados sobre bicicletas, arrestaron a varios de ellos por estar ocupando la calzada.

Tras dispersarse buena parte del grupo, cerca de medio centenar de policías antidisturbios acorralaron a los manifestantes a la altura de la calle West 8 con la Quinta Avenida, donde comenzaron a cargar contra ellos e iniciaron detenciones de los ciudadanos, que participaban en una protesta pacífica.

Cientos de manifestantes exigieron en Filadelfia el conteo de todos los votos del estado de Pensilvania.

02:26 Exigen el recuento de todos los votos en Filadelfia

Varios centenares de personas se manifestaron este miércoles en Filadelfia, la principal ciudad del estado de Pensilvania, para que se cuenten todos los votos y se respete el proceso democrático que debe finalizar con el recuento de las papeletas enviadas por correo.

Los manifestantes pidieron de forma pacífica que se dé tiempo al recuento en la contienda presidencial entre el demócrata, Joe Biden, y el presidente republicano, Donald Trump.

Algunos se concentraron cerca del centro de convenciones, donde se está contando a contrarreloj el voto emitido por correo en la ciudad de Filadelfia, la más populosa del estado y que lleva retrasos en el conteo por la avalancha de este tipo de papeletas debido a la pandemia.

Con carteles de "Todos los votos cuentan", los manifestantes tomaron distintos puntos del centro de la ciudad. Las concentraciones, que también contaron con la presencia de simpatizantes del presidente Trump.

A Joe Biden le faltan Nevada y Arizona

01:45 La campaña de Trump desafía el escrutinio en un cuarto estado clave, Georgia

La campaña de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, desafió este miércoles el escrutinio en un cuarto estado clave, el de Georgia, al pedir que se localicen y cuenten miles de votos en un condado del territorio.

Georgia es el tercer estado clave -junto a Pensilvania y Michigan- en el que la campaña de Trump ha presentado una demanda para cuestionar algún aspecto del escrutinio, mientras que en otro territorio, Wisconsin, el equipo del mandatario ha pedido un recuento de todos los votos.

Cientos de personas se concentraron frente la Biblioteca Pública de Nueva York para exigir el recuento de todos los votos en Estados Unidos.

01:07 Protestas en Nueva York contra intentos de Trump de frenar escrutinio

Al grito de "todos los votos cuentan, contad todos los votos", cientos de personas se concentraron hoy en las escaleras de la Biblioteca de Nueva York en la Quinta Avenida de Manhattan para denunciar los intentos del presidente Donald Trump de frenar el escrutinio en dos estados clave.

Entre los leones que guardan las puertas del centenario edificio, organizaciones obreras, inmigrantes y políticas se dieron cita para mostrar su rechazo a la petición del equipo electoral de Trump de recontar los votos en el estado de Wisconsin y las amenazas de solicitar ante los tribunales la detención del escrutinio en Michigan y Pensilvania.

Los manifestantes marcharon por la Quinta avenida escoltados por agentes de la policía que desfilaban en fila pegados a los edificios.

Oriente Medio atento a las elecciones en EE. UU.

00:50 Victoria de Biden en Michigan es irreversible, según AP

El demócrata Joe Biden ha ganado la batalla electoral de Michigan, un estado que el presidente Donald Trump ganó en 2016. La victoria de Biden reduce la capacidad de Trump camino a la reelección.

The Associated Press declaró a Biden el ganador del estado en 5:56 p.m. ET de este miércoles después de realizar un análisis de los votos y de las boletas que quedan por contar, lo que demostró que no había suficientes votos por contar en las zonas de tendencia republicana para que Trump atrape a Biden.

Biden tenía una ventaja de 70.000 votos el miércoles por la noche. Un triunfo con ventaja de alrededor de 1,3 puntos porcentuales. Las papeletas que quedaban por ser contados eran de áreas abrumadoramente democráticas: Condado de Wayne, la ciudad de Grand Rapids, la segunda ciudad de Michigan y la ciudad más grande; el condado de Genesee y Kalamazoo.

00:43 Trump pide donativos para recuento de votos en Wisconsin

Con unos resultados electorales muy ajustados, la campaña de Donald Trump ha decidido exigir "inmediatamente" en el estado de Wisconsin un recuento de votos, pero para ello se estima que tendría que pagar unos 3 millones de dólares, por lo que el presidente ya ha empezado a pedir donaciones a sus seguidores.

"Wisconsin ha sido una carrera ajustadísima, como siempre supimos que sería. Ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas en torno a la validez de los resultados", explica el gestor de la campaña de Trump, Bill Stepien, en un comunicado enviado este miércoles a la prensa.

Pelea legal por la Casa Blanca

Las últimas cifras electorales señalan que, tras haber contado prácticamente todos los votos, el actual presidente se ha hecho con un 48,8 % de los votos, frente al 49,4 % de su rival, el demócrata Joe Biden.

En el caso de Wisconsin, las leyes detallan que el candidato que requiera un nuevo conteo podrá hacerlo si después de que los 72 distritos electorales de Wisconsin hayan presentado los resultados, el porcentaje de votos que separa a los aspirantes es menor del 1 %, pero para ello tiene que pagar por cada sufragio que se tiene que revisar.

jc/ee/rr (reuters/dpa/afp/ap/efe)