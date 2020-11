Principales reacciones: Trump y Biden cabeza a cabeza

Mientras los conteos para definir el ganador de esta contienda electoral en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, continúan, muchos ya se han manifestado. Acá las reacciones más importantes hasta el momento:

Jair Bolsonaro: "Espero que Trump gane"

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo este miércoles (04.11.2020) que espera que Donald Trump sea reelecto en Estados Unidos. "Ustedes conocen mi posición, es clara, eso no es interferencia, tengo una buena política con Trump, espero que sea reelecto, espero", dijo el mandatario a las afueras de su residencia oficial en Brasilia mientras conversaba con seguidores.

Consultado sobre quienes consideran que su abierto apoyo a la reelección de Trump constituye una interferencia en política internacional, el líder brasileño ironizó: "¿Quiénes somos nosotros para intervenir?" "¿Cómo quieres que interfiera? ¿Económicamente?, ¿Militarmente?, ¿Un ataque cibernético?", bromeó con sus seguidores.

A continuación, Bolsonaro criticó al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, quien disputa la presidencia con Trump, por instar a Brasil a preservar su selva amazónica. "El candidato demócrata ha hablado un par de veces sobre la Amazonía. ¿Es eso lo que ustedes quieren para Brasil? Eso es lo que yo llamo interferencia", dijo.

López Obrador: no puedo "opinar"

Contrariamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se rehusó a opinar sobre las elecciones en Estados Unidos hasta que no se aclare el vencedor. No obstante, celebró que el proceso electoral no ha provocado "ninguna alteración" a la economía mexicana.

"No podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé el ganador. Es una elección cerrada y no podemos nosotros dar ninguna opinión", expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

El presidente mexicano, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), auguró que el recuento "va a llevar más tiempo" y sentenció: "Hay que esperarnos".

"A mí me satisface de que no hay en el caso de nuestra economía ninguna alteración", finalizó el presidente, quien dijo que el dólar se intercambia al momento en 21,15 pesos mexicanos, en la misma línea que la semana pasada.

Estados Unidos espera el resultado final de las elecciones Unos festejan… Celebrando en Edmond, Oklahoma: un partidario de Donald Trump se alegra de los primeros resultados de la disputada Florida en un evento de votantes. El titular republicano fue capaz de asegurarse el importante "Swing State". En algunos estados la carrera aún estaba abierta el miércoles.

Estados Unidos espera el resultado final de las elecciones …otros tiemblan Esperando los resultados de las elecciones en McPherson Square en Washington. Cualquiera que esperase una victoria aplastante del candidato presidencial demócrata Joe Biden se decepcionó rápidamente cuando Trump y su contrincante se disputaron muchos estados palmo a palmo.

Estados Unidos espera el resultado final de las elecciones Ambiente explosivo... Tensión cerca de la Casa Blanca en Washington: Un partidario de Trump (i) y un manifestante (r) se gritan el uno al otro. El ambiente en la capital era tenso y explosivo, informó la corresponsal de DW, Ines Pohl.

Estados Unidos espera el resultado final de las elecciones Atacando a un Trump de cartón En la ciudad de Nueva York, un manifestante golpea una figura de cartón del presidente colgando de una cuerda. En el estado de Nueva York, la victoria fue para Joe Biden, quien pudo asegurarse los 29 votos electorales. Se necesitan 270 para ganar las elecciones.

Estados Unidos espera el resultado final de las elecciones Protesta en llamas Portland, Oregón, fue durante meses escenario de protestas antirracistas. En la noche de las elecciones, los manifestantes quemaron aquí banderas de Estados Unidos. Por miedo a choques violentos, algunos comerciantes bloquearon las vidrieras con planchas de madera. Sin embargo, no hubo mayores disturbios en las horas posteriores al cierre de los colegios electorales.

Estados Unidos espera el resultado final de las elecciones El suspenso electoral continúa A pesar de los resultados electorales poco claros, Trump se declaró ganador el miércoles por la mañana. En vista del retraso en el resultado, habló de un "fraude contra la nación" y anunció que acudiría a la Corte Suprema para detener el conteo de votos. El equipo de la campaña electoral de Biden declaró que tomaría medidas legales contra tal acción. Autor: Helena Kaschel



Alemania: preocupación por "situación muy explosiva"

Por su parte, Alemania expresó su preocupación por una "situación muy explosiva" en Estados Unidos, donde Donald Trump se declaró vencedor de la elección presidencial antes del final del recuento de votos.

El resultado de "estas elecciones no está aún decidido (...), se están contando aún los votos", dijo al canal ZDF, declaró la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer.

La ministra conservadora habló de una "situación muy explosiva en Estados Unidos" y advirtió sobre una posible "crisis constitucional en Estados Unidos". "Es algo que debe preocuparnos a todos", agregó la ministra del gobierno de Angela Merkel.

"Deberíamos insistir juntos para que las elecciones democráticas se lleven a cabo hasta el final. Esto quiere decir que terminan cuando todos los votos han sido contabilizados", estimó por su parte el ministro de Finanzas, Olaf Scholz. El responsable insistió en la importancia de tener un resultado final que emane de "elecciones democráticas que sigan los procedimientos democráticos". "Cada ciudadano tiene que tener la posibilidad de influir en el resultado con su voto", agregó.

Por otra parte, el ministro alemán de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, pidió a los dirigentes estadounidenses mantener su confianza en el proceso electoral. La tasa de participación es "históricamente alta, pero también la polarización. Por eso es importante que todos los responsables políticos (...) promuevan la confianza en el proceso electoral y en los resultados", señaló en un comunicado, al mismo tiempo que el presidente Donald Trump cuestionaba el recuento de votos.

España trabajará con el presidente "sea quien sea"

El Gobierno de España está a la espera del recuento final que decida la Presidencia de Estados Unidos, pero trabajará con el nuevo presidente estadounidense "sea quien sea" porque es su responsabilidad "sea más fácil o más difícil".

Lo ha señalado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien en una entrevista con la Cadena Ser abogó por esperar a que se recuenten "todos y cada uno de los votos" para saber con quién van a tener que empezar a trabajar a partir de enero, cuando tome posesión el nuevo presidente de Estados Unidos.

El Gobierno de Pedro Sánchez receta "calma y sosiego" hasta el fin del recuento porque la elección es "muy ajustada", "una especie de referéndum y se gana y se pierde por un pequeño margen". Además, enfocan el interés de España en el "cómo construir una agenda transatlántica con quien gane estas elecciones para gobernar la globalización".

¿Cuánto poder tiene el presidente de Estados Unidos? La Constitución lo dice El presidente de EE.UU. es elegido por 4 años, por un máximo de dos mandatos. Es jefe de Estado y de gobierno, así que dirige el aparato gubernamental. Unos 4 millones de personas trabajan en el poder ejecutivo, incluídas las Fuerzas Armadas. El Presidente implementa las leyes aprobadas por el Congreso. Como el más alto diplomático, puede recibir a los embajadores - y así reconocer o no Estados.

¿Cuánto poder tiene el presidente de Estados Unidos? Control, gracias a los "checks and balances" Los tres poderes tienen voz y voto y por lo tanto limitan mutuamente su poder. El presidente puede amnistiar a reos y nombrar jueces federales, pero solo con la aprobación del Senado. También nombra a sus ministros y embajadores, con el asesoramiento y la aprobación del Senado. Este es uno de los medios del Legislativo para controlar al Ejecutivo.

¿Cuánto poder tiene el presidente de Estados Unidos? El poder del "estado de la Unión" El presidente debe informar al Congreso sobre el estado y el rumbo del país. Lo hace una vez al año en su discurso sobre el estado de la Unión. Aunque no se le permite presentar propuestas legislativas al Congreso, puede plantear sus asuntos en el discurso. De esta manera puede presionar al Congreso de una manera que es efectiva en términos de opinión. Pero eso es todo lo que puede hacer.

¿Cuánto poder tiene el presidente de Estados Unidos? Derecho a veto Cuando el/la presidente devuelve un proyecto de ley al Congreso sin su firma, lo veta. Este veto sólo puede ser anulado por el Congreso con una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras. Según el Senado, en la historia de Estados Unidos, de poco más de 1500 vetos, sólo 111 fueron anulados, cerca del siete por ciento.

¿Cuánto poder tiene el presidente de Estados Unidos? Zonas grises en la definición del poder La Constitución y los fallos de la Corte Suprema no dejan muy claro cuánto poder tiene el presidente. Hay un truco que permite un segundo tipo de veto, el "veto de bolsillo". Bajo ciertas circunstancias, el presidente puede "meter un proyecto de ley en su bolsillo", lo que lo hace inválido. El Congreso no puede entonces anular este veto. Este truco se ha usado más de 1000 veces.

¿Cuánto poder tiene el presidente de Estados Unidos? Instrucciones con efecto de ley El presidente puede ordenar a los funcionarios del gobierno que cumplan con sus obligaciones. Estas órdenes, conocidas como órdenes ejecutivas, tienen fuerza de ley. Nadie tiene que firmarlos. Sin embargo, el presidente no puede hacer lo que quiera. Los tribunales pueden revisar las órdenes o el Congreso puede aprobar una ley contra ellas. Y el próximo presidente puede simplemente derogarlas.

¿Cuánto poder tiene el presidente de Estados Unidos? “Acuerdos ejecutivos” para evadir al Congreso El presidente puede negociar tratados con otros gobiernos, pero al final el Senado debe aprobarlos con una mayoría de dos tercios. Para evitar esto, en lugar de contratos, los presidentes utilizan "acuerdos ejecutivos", acuerdos gubernamentales que no requieren la aprobación del Congreso. Se aplican mientras el Congreso no se oponga o apruebe leyes que invaliden el acuerdo.

¿Cuánto poder tiene el presidente de Estados Unidos? ¿Quién puede declarar una guerra? El presidente es el comandante en jefe de las tropas de EE.UU., pero solo el Congreso puede declarar una guerra. No está claro cómo un presidente puede conducir a las tropas a un conflicto armado sin aprobación. El Congreso estableció que en la guerra de Vietnam se cruzó una línea roja y se intervino por ley. Así que el presidente solo puede arrogarse atribuciones mientras el Congreso no replique.

¿Cuánto poder tiene el presidente de Estados Unidos? El control final Si un presidente abusa de su cargo o comete un delito, la Cámara de Representantes puede iniciar un procedimiento de destitución. Hasta ahora esto ha sucedido tres veces - sin éxito. Pero hay un instrumento más poderoso para detener al presidente: El Congreso aprueba el presupuesto, pero también puede recortarlo. Autor: Uta Steinwehr



Reino Unido: estrecha relación gane quien gane

En un discurso muy similar, el Reino Unido insistió en que su estrecha relación con Estados Unidos está asegurada gane quien gane las elecciones norteamericanas, pero se cuidó en destacar su desacuerdo en materia de cambio climático con la administración Trump.

El primer ministro Boris Johnson, aliado del republicano Donald Trump, no quiso hacer comentarios en el parlamento cuando se le preguntó sobre la prematura declaración de victoria por parte del presidente estadounidense y su intención de acudir al Tribunal Supremo para defenderla.

Pero el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, afirmó en declaraciones a Sky News que quienquiera que gane "no está preocupado por la relación" entre Londres y Washington. Y quitó importancia a los reparos expresados por el demócrata Joe Biden sobre los planes británicos para Irlanda del Norte tras el "brexit”.

Francia: el resultado no tendrá un impacto comercial mayor para Europa

El resultado de las elecciones sea cual sea no tendrá un gran impacto comercial para Europa, dijo, por su parte, el ministro de Economía francés. Las elecciones estadounidenses, cualquiera que sea su resultado, "básicamente no cambiará mucho nuestros intereses comerciales", dijo el ministro Bruno Le Maire en una entrevista radial. "No debemos hacernos ilusiones. Estados Unidos no ha sido un socio amistoso de los Estados europeos desde hace muchos años", añadió Le Maire.

Canadá sigue "con cautela" el conteo de votos

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que está "siguiendo con cautela" el recuento de votos y anticipó que el resultado final de la votación puede que no se conozca hasta dentro de "días".

Sin embargo, Trudeau no contestó la pregunta de un periodista sobre si estaba preocupado por la situación en el país vecino, después de que Trump declarara victoria. De camino al Parlamento canadiense en la mañana del miércoles, Trudeau declaró que "como todo el mundo sabe, hay un proceso electoral en marcha en Estados Unidos. Por supuesto estamos siguiéndolo con cautela y lo seguiremos todo el día y en el transcurso de días".

El primer ministro esloveno felicita por anticipado a Trump

Un poco menos reservado, el primer ministro esloveno, Janez Jansa, felicitó al presidente a Trump. "Parece claro que los estadounidenses eligieron a Donald Trump", dijo en Twitter el jefe de gobierno, que lidera el partido antimigración SDS.

Janez Jansa es junto a su homólogo y aliado húngaro, Viktor Orban, uno de los dirigentes europeos que ha apoyado la candidatura de Trump. El primer ministro esloveno dijo que el candidato demócrata Joe Biden sería "el presidente más débil de la historia de Estados Unidos".

FEW (EFE, AFP)