++Elecciones en EE. UU.: Biden: "Creemos que seremos los ganadores"++

Todas las actualizaciones en hora central europea (CET, por sus siglas en inglés).

23:16 | Trump se autoproclama ganador en cuatro estados clave

El presidente Trump se autoproclamó este miércoles ganador en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Michigan, a pesar de que el escrutinio aún continúa en esos estados.

"Hemos reclamado, a los efectos del voto electoral, Pensilvania (que no permite observadores legales), el estado de Georgia y el estado de Carolina del Norte, cada uno de los cuales tiene una GRAN ventaja de Trump", tuiteó el mandatario republicano.

22:39 | Biden gana en Michigan, según CNN, NBC y CBS

Joe Biden ganó este miércoles el estado clave de Michigan, según las cadenas de televisión CNN, NBC y CBS. con lo que le asestaría un duro revés al presidente Donald Trump, quien en 2016 se impuso en este estado frente a Hillary Clinton,

Con los 16 delegados que otorga Michigan en el Colegio Electoral, Biden suma 264 frente a los 214 que acumula Trump, en su objetivo compartido de llegar a los 270 que dan la victoria.

Todavía están en suspenso los resultados de cinco estados, incluyendo Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte.

22:26 | Biden: "Creemos que seremos los ganadores"

"Cuando termine el conteo, creemos que seremos los ganadores", dijo Biden en su ciudad natal de Wilmington, Delaware, al subrayar que "cada voto debe contarse", contraviniendo al presidente Trump, cuya campaña ha pedido a un tribunal que suspenda lel conteo en Michigan.

"Nosotros, el pueblo, no seremos silenciados", dijo Biden, junto a su compañera de fórmula Kamala Harris.

Esta es la proyección actual del conteo de votos de la agencia de noticias AP:

21:39 | Trump recurre a la justicia para suspender el conteo electoral en Pensilvania

La campaña de Donald Trump dijo este miércoles que recurrirá a la justicia para suspender el conteo de votos en Pensilvania, una estrategia que ya usó en estados clave como Michigan y Wisconsin.

La campaña del mandatario republicano acusó a las autoridades electorales de prohibir a los observadores que se acercaran a menos de 7,6 metros de los conteos.

"Vamos a demandar para detener temporalmente el conteo hasta que haya una transparencia significativa y los republicanos puedan asegurarse de que todo el conteo se haga según la ley", dijo el director adjunto de la campaña Justin Clark en un comunicado.

20:24 | Biden gana Wisconsin y aumenta ventaja sobre Trump

El candidato demócrata Joe Biden ganó en Wisconsin, uno de los estados clave en una elección muy reñida, donde el presidente no pudo mantener su victoria de hace cuatro años, proyectaron este miércoles CNN, The New York Times, AP y CBS.

Este estado le otorga a Biden 10 votos para el Colegio Electoral, lo que aumenta su ventaja a 248 frente a 213 de Trump. Todavía no hay resultados en Pensilvania, Michigan, Georgia y Carolina del Norte.

20:14 | Trump pide a la justicia suspender el conteo de votos en Michigan

La campaña de Trump inició una demanda en la justicia para suspender el conteo en el estado clave de Michigan, donde su rival Joe Biden tiene una muy pequeña ventaja.

"Iniciamos una demanda en un tribunal de reclamaciones de Michigan para detener el conteo hasta que nos concedan un acceso significativo", indicó en un comunicado la campaña del presidente, sin aportar pruebas de que han sido vedados de los locales.

19:06 | Trump pedirá recuento de votos en Wisconsin

Donald Trump exigirá un recuento de votos en el estado de Wisconsin, donde su rival Joe Biden muestra una pequeña ventaja según los resultados parciales, anunció este miércoles su jefe de campaña Bill Stepien.

"Ha habido informes de irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados", dijo Stepien en un comunicado. "El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y lo haremos de inmediato", agregó.

"Están encontrando votos de Biden por todas partes: en Pensilvania, Wisconsin y Michigan. ¡Qué mal para nuestro país!", había tuiteado Trump antes del anuncio.

18:01 | Bolsonaro espera que Trump "sea reelecto" y rechazó "interferencia" de Biden en la Amazonia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expresó este miércoles que esperaba que Donald Trump sea reelecto en Estados Unidos, donde continúa avanzando el conteo de votos de la reñida disputa por la Casa Blanca.

"Ustedes conocen mi posición, es clara, eso no es interferencia, tengo una buena política con Trump, espero que sea reelecto", dijo el mandatario a las afueras de su residencia oficial en Brasilia.

Asimismo, Bolsonaro criticó a Biden por instar a Brasil a preservar su selva amazónica. "El candidato demócrata habló un par de veces sobre la Amazonia. ¿Es eso lo que quieren para Brasil? ¿Interferencia externa?", dijo.

17:51 | Alemania pide "confianza en el proceso electoral y en los resultados"

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, pidió este miércoles "paciencia" ante la incertidumbre del desenlace de las elecciones presidenciales.

"La participación en Estados Unidos fue históricamente alta en estas elecciones, desafortunadamente también la polarización. Por lo tanto, es importante que todos los políticos que alcanzan directamente a las personas generen confianza en el proceso electoral y en los resultados", señaló en un comunicado.

17:07 | Trump se arriesga a una "embarazosa derrota" si acude a la Corte Suprema, dice equipo de Biden

El presidente Donald Trump sufrirá una dura derrota si concreta sus amenazas de acudir a la Corte Suprema para intentar frenar el escrutinio en marcha, advirtió este miércoles un abogado del equipo de campaña del candidato demócrata Joe Biden.

Trump se arriesgaría "a una de las más embarazosas derrotas que un presidente haya sufrido ante la alta corte en el país" si pide que sean invalidadas las papeletas que están siendo contadas luego del día de la elección, dijo el exconsejero de la Casa Blanca, Bob Bauer.

16:58 | Biden toma delantera en Michigan

Biden lidera ahora el conteo en el estado de Michigan, lo que aumenta sus opciones de victoria en medio la incertidumbre generada por la falta de un resultado definitivo en varios estados clave.

El demócrata cuenta con 49,5 % de los votos frente a 48,9 % de Trump, con 96% de los votos escrutados en el estado.

16:32 | Trump denuncia la aparición de "papeletas sorpresa" en estados donde lideraba el conteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que habían aparecido "papeletas sorpresa" en los estados en los que venía mostrando una sobrada ventaja frente al demócrata Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca.

"Anoche estaba liderando, a menudo sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos controlados por los demócratas", tuiteó el mandatario. "Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban papeletas sorpresa. Muy extraño", agregó.

Trump no ofreció ninguna prueba de su denuncia y no ha habido informes de irregularidades y las tendencias en numerosos estados han cambiado de un lado a otro entre ambos candidatos a medida que se cuentan los votos.

16:31 | "No descansaremos" hasta que se cuenten todos los votos, dice Biden

Joe Biden prometió este miércoles no descansar hasta que cada sufragio sea contado, tras la amenaza del presidente Donald Trump de acudir a la Suprema Corte para detener el escrutinio de los comicios estadounidenses.

"No descansaremos hasta que el voto de todos sea contado", escribió en Twitter.



14:00 El cierre del conteo en los estados clave podría demorar, hay gran expectativa

El resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. depende de cinco de los 50 estados del país, que han avisado que necesitarán más horas e incluso días para contar todas las paleletas, debido en parte al aumento del volumen de voto por correo a raíz de la pandemia.

Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia y Nevada son los cinco estados que, debido a su peso en el Colegio Electoral, podrían decidir quién es el ganador de la elección presidencial.

11:55 El primer ministro de Eslovenia considera que Trump ha ganado las elecciones

El primer ministro esloveno, Janez Jansa, dijo hoy (04.11.2020) que resulta "bastante claro" que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y cuya esposa, Melania, originaria de Eslovenia, ha sido reelegido para un segundo mandato.

"Está bastante claro que el pueblo americano ha elegido a Donald Trump y a Mike Pence por otros cuatro años", escribe Jansa en un mensaje de Twitter. "Cuanto más retrasos y negación de los hechos" se den por parte de los grandes medios de comunicación, "mayor será el triunfo final del presidente", agregó Jansa.

"Felicitaciones al Partido Republicano por su gran resultado a lo largo y ancho de EE.UU", concluye su mensaje Jansa, un declarado admirador de Trump y del primer ministro ultranacionalista de Hungría, Viktor Orbán.

La propia red incluye bajo las palabras del primer ministro esloveno la advertencia de que todavía no hay un vencedor oficial en los comicios presidenciales.

10:07 Equipo de Biden acusa a Trump de intentar "invalidar" conteo y estaría listo para actuar

La campaña del candidato demócrata, Joe Biden, acusó a su rival, el presidente Donald Trump, de intentar "invalidar" los votos de millones de estadounidenses con sus denuncias de fraude, y aseguró que está preparada para un litigio.

"La declaración esta noche del presidente, que intenta detener el recuento de votos debidamente emitidos, fue indignante, sin precedentes e incorrecta", dijo en un comunicado la jefa de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon

09:14 Joe Biden se impone en Maine, dicen medios estadounidenses

Además de adjudicarse los 11 delegados del estado clave de Arizona, Biden se lleva el único compromisario del primer distrito de Maine. La victoria fue declarada por la cadena Fox News y por el diario The New York Times. Con este resultado Biden suma 238 votos para el Colegio Electoral frente a 213 del presidente Donald Trump.

Desde 1996 que Arizona no votaba a un demócrata

09:01 Biden arrebata estado clave de Arizona a Trump, según proyecciones de medios

El candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, arrebató Arizona, uno de los estados clave en las elecciones del martes, al actual presidente, Donald Trump, que venció aquí en 2016, según proyecciones de los grandes medios estadounidenses.

Con este resultado proyectado por la cadena Fox News, la emisora NPR y el portal Político, Biden suma 11 delegados más y se sitúa con 236 compromisarios en el Colegio Electoral, frente a los 213 que ha sumado Trump en su objetivo común de llegar a los 270 que dan la victoria.

08:27 Donald Trump afirma: "nosotros ganamos esta elección" mientras sigue recuento

El presidente Donald Trump hizo su aparición desde la Casa Blanca, desde donde dijo "nosotros ganamos esta elección" tras señalar un resultado "fenomenal" a pesar de que continúa el recuento en varios estados clave. Se perfila para ganar Pensilvania, dice el mandatario.

ee/rrr (efe/afp/reuters/ap/dpa/fox news/the new york times/ministerio de relaciones exteriores de alemania/cnn/cbs/nbc)