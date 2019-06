El Sea Watch lleva a migrantes a Italia, desafiando a Salvini

El barco de la ONG alemana Sea Watch con 42 migrantes intentó llegar al puerto de la isla italiana de Lampedusa, pero fue obligado a detener los motores a una milla de la entrada, informó hoy (27.06.2019) la portavoz Giorgia Linardi.

Linardi explicó que "esta mañana desde el barco se informó a las autoridades que habían pasado 24 horas desde que se declaró el estado de necesidad que les obligó a entrar en aguas territoriales y que a las 14:16 GMT no obteniendo respuesta ni asistencia se decidió entrar en el puerto".

A aproximadamente una milla de la bocana del muerto se obligó a la capitana del buque, Carola Rackete, a apagar los motores, añadió la portavoz en italiana de la ONG, y agentes de la Guardia de Finanza (policía financiera y de fronteras italiana) al igual que ayer, han vuelto a acceder al barco.

A pesar de la creciente presión dentro de Italia y de Europa, el ministro del Interior, Matteo Salvini, se ha negado a permitir que los migrantes pongan pie en Italia. La comisión ejecutiva de la Unión Europea indicó que los países miembros se habían ofrecido para aceptar a los migrantes, pero dijo que una solución solo podría resolverse una vez que los migrantes estuvieran en tierra.

Mientras tanto, pequeñas manifestaciones en ciudades italianas como Roma, Milán y Palermo han expresado su solidaridad con la tripulación del barco y los migrantes a bordo.

"Estoy en un estado de necesidad"

La capitana de Sea-Watch 3, Carola Rackete, mostró signos de impaciencia durante una llamada con la policía financiera, según divulgó la cadena Sky TG24 de Italia. "Me dirijo al puerto más cercano, porque necesito desembarcar a 42 personas. Estoy en un estado de necesidad. Su Gobierno no ha brindado asistencia alguna", dijo Rackete. Las autoridades respondieron y le ordenaron que no se acercara al puerto de Lampedusa y que abandonara las aguas italianas.

"Guardia di Finanza, negativo", respondió ella. "Iré hacia el puerto y desembarcaré a estas 42 personas debido al estado de necesidad. Ustedes están fallando en su autoridad para brindar un puerto de seguridad a las personas que rescaté", añadió.

FEW (AFP, EFE, AP)

