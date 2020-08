El Salvador: califican de "amenaza" al Poder Judicial las declaraciones de Nayib Bukele

El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y la organización Human Rights Watch (HRW) rechazaron este lunes (10.08.2020) las frases que el presidente salvadoreño Nayib Bukele utilizó la noche del domingo, durante una cadena nacional de radio y televisión, en contra de cinco jueces del Poder Judicial.

Bukele atacó nuevamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un fallo de inconstitucionalidad a un decreto que establecía un plan para la reactivación de la economía, paralizada por la pandemia del COVID-19. El mandatario expuso públicamente su inconformidad con el dictamen, llamó a los magistrados "hipócritas y malos abogados" y tildó de "sentencias espurias" a los fallos que ha emitido el máximo ente de Justicia del país.

Durante la cadena nacional, el presidente exclamó: "me llaman dictador. ¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos, o algo así, si fuera verdad. Un dictador salva mil vidas a cambio de 5, pero no, no soy un dictador. Es más, ellos (los cinco jueces del Supremo) son los dictadores que nos quitan los poderes que por Constitución y por ley tenemos".

Ante esto, el director ejecutivo de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, reprodujo -desde su cuenta en Twitter- las palabras del mandatario, que calificó de "increíbles” y agregó que los magistrados "han frenado sus atropellos al estado de derecho”.

Por su parte, el IIDC condenó en un comunicado las expresiones de Bukele por "suponer una amenaza a la independencia judicial y a la integridad de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional". La organización denunció que las palabras de Bukele “han sido replicadas por sus seguidores, incluyendo a un precandidato a cargo de elección popular, quien en un tuit acompañó tales declaraciones presidenciales con una foto de los cinco magistrados”.

El ente también invitó a la sociedad salvadoreña a que "reflexione sobre la gravedad que supone ese discurso de odio" y "la amenaza que representa para los magistrados y para el Estado Constitucional de Derechos". Asimismo, el IIDC llamó a las autoridades nacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU a que se "mantengan vigilantes” con el fin de garantizar la independencia judicial y la integridad de los jueces.

ama (efe, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy)

