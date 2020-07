OEA respalda a Bukele: “no debemos inventar dictaduras donde no las hay”

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que existen "voces histéricas" por cada decisión que toma el presidente salvadoreño Nayib Bukele en el marco de la pandemia por el COVID-19, lo que causó cuestionamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos, según trascendió este miércoles (01.07.2020).

Almagro aseguró -durante una entrevista en el canal NTN24- que "no debemos inventar dictaduras donde no las hay", en alusión a los críticos de las decisiones de Bukele para combatir el coronavirus. "Hay gente que es absolutamente reactiva ante cualquier cosa que hace el presidente Nayib Bukele y ese no puede ser el criterio", dijo el secretario de la OEA.

El funcionario señaló que el organismo "no comparte el criterio de las voces recurrentemente histéricas al respecto" e indicó que, en el contexto del COVID-19, “prácticamente todos los países de la región han tomado acciones y medidas que han restringido la libertad de circulación, de asociación y de tránsito".

"No por eso vamos a salir a aplicar la Carta Democrática a diestra y siniestra, porque han sido medidas tomadas con la combinación de dos factores: Estado de Derechos democrático y el orden público, y las acciones de orden público para prevenir la pandemia son absolutamente necesarias", defendió Almagro.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch reaccionan

Ante esto, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, y su homólogo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, reaccionaron luego que se difundieran las declaraciones de Almagro.

Guevara-Rosas afirmó que hay "muchas" voces críticas frente a las acciones de Bukele para combatir la pandemia del COVID-19. "No sé quién se sentirá aludido con este término ofensivo e inaceptable de voces histéricas, lo cierto es que somos muchas las voces críticas y necesarias frente a las acciones de Nayib Bukele que ponen en riesgo los Derechos Humanos en El Salvador", señaló en su cuenta de Twitter.

En tanto, Vivanco contestó también a través de su cuenta de Twitter: "nadie ha dicho que hay dictadura en El Salvador. Hemos dicho que hay una democracia que debemos proteger ante ataques de Bukele".

"¿Quiénes son las voces recurrentemente histéricas? CIDH, ONU, HRW, AI y muchos más han denunciado atropellos de Bukele", agregó. Vivanco expresó, en una entrevista reciente en San Salvador, que Bukele muestra una "conducta contraria a los derechos fundamentales a las libertades públicas, una conducta despótica". Además, calificó como "brutal" el trato que Bukele tiene con los órganos Legislativo y Judicial en El Salvador.

ama (efe, Teleprensa, Diario El Mundo, La Prensa Gráfica)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |