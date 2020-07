Gobierno de El Salvador pospone nuevamente segunda fase ante el aumento de casos COVID-19

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, retrocedió este domingo (19.07.2020) en su decisión de avanzar a la segunda fase de la reactivación económica y la aplazó nuevamente, en momentos en los que la curva de contagios no da tregua al país centroamericano.

"Después de escuchar las opiniones de expertos y sobre todo, del Ministerio de Salud, ente rector de la salud, y a pesar de que lo que necesita nuestro país es una CUARENTENA ESTRICTA y no solo medidas complementarias, he decidido suspender la Fase 2 de la reapertura económica", publicó en sus redes sociales el mandatario.

El sábado, Bukele había dicho que no postergaría más el proceso de reapertura de la economía, pese al incremento de los casos de COVID-19. "Sí habrá segunda fase de reactivación económica el 21 de julio", había indicado el presidente ante la negativa del Congreso de aprobar un nuevo estado de excepción por 15 días. "Nosotros ya perdimos la esperanza de que nos aprueben el régimen de excepción" y "si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase dos", apuntó en una conferencia de prensa.

El mandatario, quien acusa al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia de retirarle las atribuciones para combatir la pandemia, señaló que su Gobierno se dedicaría a concienciar a la población sobre las medidas sanitarias de protección personal y a ampliar el sistema de salud, que está "prácticamente colapsado".

La segunda fase del plan gubernamental -que estaba previsto originalmente para el 7 de julio y luego se movió al 21 del mismo mes- estipula que se reactive el servicio del transporte público, los centros de llamadas, restaurantes y diversas industrias, como las del calzado, papel, plástico y creativas. El Salvador emprendió una primera fase de reapertura económica en junio, basada en un plan que el Gobierno definió junto a sectores productivos, y permitió la vuelta al trabajo en la construcción, manufactura textil, entre otros, y parte del sector público.

ama (efe, afp, dpa)

