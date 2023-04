El papel del gas de esquisto en la crisis energética de la UE

La guerra de Ucrania ha vuelto a situar el carbón y la energía nuclear en el debate europeo sobre seguridad energética, así que los expertos polacos se preguntan por qué no el esquisto.

"Todavía está ahí", afirma Piotr Przybylo, experto en energía de la Fundación Casimir Pulaski de Varsovia. "Polonia sigue abierta a extraerlo y tiene mucho sentido que se reactiven los planes de gas de esquisto", declaró a DW.

La exploración y producción de las reservas europeas de gas de esquisto han estado paralizadas durante los últimos ocho años. Pero ahora que Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de gas del mundo gracias a la revolución del gas de esquisto, se debate si los países europeos deben cambiar sus políticas y planes al respecto.

Riqueza de gas de esquisto

Según un estudio de 2013 del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) de Alemania, las reservas de gas de esquisto técnicamente recuperables en Europa se estiman en unos 14 billones de metros cúbicos. Polonia y Francia tienen los mayores recursos estimados de gas de esquisto de la región.

El estudio, basado en datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, afirmaba que las reservas de gas de esquisto en el subsuelo polaco ascendían a 4,2 billones de metros cúbicos y a 3,9 billones de metros cúbicos en Francia. Rumanía tenía 1,4 billones de metros cúbicos, Dinamarca 900.000 millones de metros cúbicos y se calculaba que Alemania tenía una reserva de 500.000 millones de metros cúbicos.

"Alrededor del 70 por ciento del GNL importado a Polonia desde EE.UU. procede de esquisto", afirma Przybyło. "Y esto amenaza los objetivos de CO2 de la UE. La UE se ha metido en un callejón sin salida en lo que respecta a la transición ecológica. Básicamente, ha entrado en pánico".

"Incluso una fracción de las 4,2 billones de metros cúbicos mencionadas producidas, elevaría al país a la principal liga de productores de gas de la región y le permitiría mejorar la seguridad energética europea", vaticina Przybylo.

El aumento de los precios del gas natural y el hecho de que el coste de extraerlo sea más asequible que suministrarlo desde otros países han vuelto a poner en primer plano la opción del gas de esquisto.

La tecnología cambia el juego

El gas de esquisto se extrae mediante una combinación de fracturación hidráulica y perforación horizontal, que ha sido criticada por sus daños al medio ambiente, al contaminar las aguas subterráneas y superficiales.

"Pero la tecnología ha mejorado y los costes de perforación han bajado. Además, la subida de los precios del gas hace que merezca la pena reevaluar el gas de esquisto", afirma Wojciech Kosc, experto en gas de esquisto afincado en Polonia.

Otros expertos no están tan seguros. Destacan que el gas de esquisto en Polonia y otros lugares de Europa no sería tan barato como en Estados Unidos debido a una geología diferente. La aceptación pública de la tecnología sigue siendo muy baja debido a su impacto ambiental. Los analistas también afirman que el gas de esquisto no va a resolver la actual crisis energética, dado que el desarrollo de los proyectos tardará años en hacerse realidad.

"En mi opinión, es poco probable que volvamos al gas de esquisto a gran escala, afirma Robert Zajdler, abogado de Varsovia. En el caso de mejores tecnologías de extracción, cabría la posibilidad, pero supongo que el alejamiento gradual del gas natural hará que no se realicen tales inversiones", concluye Zajdler.

