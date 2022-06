Fracking, ¿una alternativa para el gas en Alemania?

DW: Rusia corta el suministro de gas a Europa. En Alemania se cree que hay inmensas reservas de gas que podrían extraerse a través de la fracturación hidráulica (fracking). Pero ese método está prohibido desde hace cinco años por razones de protección del medioambiente. ¿Qué opina usted como geólogo sobre el fracking en Alemania?

Christoph Hilgers: El fracking es un método con el que se obtiene gas en todo el mundo.Desde los años 60 se ha llevado a cabo el fracking más de 300 veces en Alemania. Si se lo hace correctamente, el riesgo es igual a cero.

¿Cuán grandes son los yacimientos en Alemania? Se dice que con ese método se podría cubrir la demanda de gas en los próximos años.

En Alemania necesitamos cerca de 86.000 millones de metros cúbicos de gas por año. Las reservas se estiman en aproximadamente 1,36 billones de metros cúbicos, es decir, mucho más. Eso podría suponer una contribución significativa al suministro de energía y materias primas de Alemania con gas natural en las próximas décadas. Pero debido a la prohibición del fracking, no queda claro exactamente qué tan grandes son realmente las reservas de gas de esquisto y qué cantidad se puede extraer.

Es decir que hay una gran necesidad de exploración. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera empezar la producción de gas con fracking en Alemania?

Las necesidades de exploración son manejables. Ya existen modelos y previsiones acerca de dónde hay un alto potencial de gas de esquisto y dónde no. En general, en Alemania tenemos dos tipos de yacimientos: por un lado, los llamados "yacimientos densos” de gas. Allí, el gas queda atrapado en el subsuelo de arenisca y puede extraerse utilizando los métodos de fracking que se usaron en Alemania durante 50 años, hasta la Moratoria del Fracking, en 2011. Y luego está el gas de esquisto, que se extrae en Estados Unidos y otros países. También contamos con las tecnologías necesarias. Habría que invertir durante pocos años para delimitar las áreas de gas de esquisto ricas en recursos, que posteriormente podrían explotarse como depósitos de gas.

Christoph Hilgers, profesor de Geología del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT).

Si lo entiendo bien, ¿no importa lo que se opine del fracking, ya que en una situación de emergencia no sería de ayuda?

Es posible que el fracking de gas de esquisto no nos ayude hasta el próximo invierno, ya que la exploración y extracción lleva tiempo y tenemos pautas, especificaciones ambientales y procesos de aprobación. Si se trata de piedra arenisca, la industria sabe relativamente bien dónde hay todavía potencial en Alemania, porque ya se han explorado las áreas, pero no se han explotado debido a la prohibición del fracking en este país. La extracción de gas natural de esquisto hidrofracturado está prohibida por ley en Alemania. Se podría obtener, tal vez, gas natural licuado (LNG) de EE. UU., donde se extrae por medio del fracking. Pero no será suficiente porque, al ser Alemania un país industrializado, tenemos que importar grandes cantidades de gas natural. El fracking también se usa en energía geotérmica. En Alemania se usó, creo, el año pasado.

¿Es decir que el fracking está permitido en Alemania para obtener energía geotérmica?

Exacto. Para obtener energía geotérmica por medio del fracking también se deben cumplir estrictos procesos de aprobación. En la geotérmica también se debe perforar. La perforación geotérmica profunda implica perforar a una profundidad similar a la del gas natural, y a menudo en el mismo tipo de roca. Se bombea y se extrae agua salada y se protegen los niveles freáticos en las capas superiores de la tierra mediante tuberías de acero cementadas, como ocurre al extraer el gas natural. La diferencia es que con la energía geotérmica se bombea extrayendo agua salada tibia, y se la devuelve a la tierra, y en el otro caso, gas natural.

Pasemos al tema de la protección del medioambiente., una cuestión clave en la discusión sobre el fracking en Alemania. ¿Le parece que se pueden controlar los riesgos?

Sí. Los riesgos ambientales son manejables y justificables. En los últimos 20 años se han llevado a cabo cientos de miles de operaciones de fracking en todo el mundo. La tecnología se está utilizando con éxito en otros países y también sería supervisada y controlada estrictamente por las autoridades aquí. El giro energético en Alemania podría demorarse décadas. Y para eso no solo se necesita electricidad, sino hidrógeno. Pero las fuentes primarias de energía en Alemania, el gas natural, el petróleo y el carbón, no se pueden reemplazar de la noche a la mañana, y el Gobierno alemán quiere terminar rápidamente con la dependencia del gas ruso.

Entrevista: Klaus Ulrich

Christoph Hilgers es profesor de Geología en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT). Junto con diversas otras actividades, es vicepresidente de la Asociación Profesional de Geólogos de Alemania (BDG).

