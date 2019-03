El Golán es indispensable para Israel

Hay buenas razones por las que Israel no está dispuesto a negociar los Altos del Golán. La más importante es la seguridad. Pero otra razón igualmente vital es el agua. Bajo el derecho internacional, el reconocimiento estadounidense de la anexión israelí de esta zona estratégicamente importante puede ser controvertido. Sin embargo, desde el punto de vista político, no cambia el hecho de que Israel no considere la posibilidad de devolver el Golán bajo ninguna circunstancia. Sucede que ese territorio es indispensable para Israel.

Rainer Hermann es redactor del Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Israel estuvo una vez dispuesto a comprometerse

Hoy Israel debería estar satisfecho de que las conversaciones indirectas con Siria sobre el retorno de parte de los Altos del Golán, que tuvieron lugar hace dos décadas, no hayan llegado a su fin. En ese momento, el Primer Ministro israelí Ehud Olmert estaba dispuesto al debate.

Desde la guerra de Yom Kippur en 1973, ninguna otra frontera israelí había sido tan segura como la de Siria. Pero hoy ya no lo es. Las milicias lideradas por Irán se han asentado en el lado sirio. Hamás, apoyado por Irán, dispara contra Israel desde Gaza, y Hizbullah, con su arsenal de cohetes, también está amenazando al país desde el Líbano. Sería indeseable para Israel que se añadiera un tercer frente en el Golán.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no se equivoca cuando dice que Irán estaría a orillas del Mar de Galilea si el ejército israelí no defendiera la tierra del Golán.

Después de todo, el ejército sirio disparó contra ciudades israelíes desde el Golán hasta que Israel conquistó la meseta en la Guerra de los Seis Días de 1967. Seis años más tarde, en la guerra de Yom Kippur, tuvo lugar en el Golán una de las mayores batallas de tanques de la historia de Oriente Medio.

Sin embargo, el avance hacia el Golan de 1.400 tanques sirios fue rechazado. Siria sufrió una derrota estrepitosa. Es una ley de la guerra: quien empieza una guerra y la pierde tiene que resignarse, a menudo, a perder territorio.

El precio político del avance de Trump

El Golán, que fue anexado en 1981, aumenta así la seguridad de Israel. También es importante para el suministro de agua del país. Los ríos que fluyen desde el Golán desembocan en el Mar de Galilea, la reserva de agua dulce más importante de Israel.

Sin embargo, la iniciativa del presidente de los Estados Unidos tiene un precio político. El traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén ya ha hecho que los Estados árabes del Golfo, que se habían acercado a Israel en los últimos años, necesiten una explicación. Ahora les resultará aún más difícil apoyar un plan estadounidense para resolver el conflicto entre Israel y los palestinos, como anunció Washington. Por todo esto, no se vislumbra un final del conflicto a corto plazo.

