Brasil: ¿cultivo de soja relacionado con cáncer infantil?

El cultivo de soja en Brasil se ha extendido en los últimos años en detrimento de la ganadería. Los agricultores utilizan pesticidas, principalmente glifosato, los cuales se filtran y circulan por los ríos del país, terminando en muchos casos en el agua.

Ahora, según un estudio, publicado este lunes (30.10.2023) en la revista PNAS , un grupo de investigadores afirma haber descubierto una correlación entre el cultivo de soja y la muerte por leucemia de niños pequeños en este país. Los resultados sugieren que 123 niños murieron de leucemia linfoblástica aguda (LLA) a lo largo de la década comprendida entre 2008 y 2019, momento en el que aumentó el cultivo de soja en los ecosistemas del Cerrado y el Amazonas en Brasil.

Según los investigadores, "aproximadamente la mitad de las muertes por leucemia pediátrica en un periodo de diez años" podrían estar relacionadas con una mayor exposición a los pesticidas.

El estudio, centrado en las muertes relacionadas con cáncer en niños menores de 10 años en zonas rurales agrícolas, tuvo en cuenta la proximidad del menor enfermo a un río y la distancia a un hospital que tratara casos de cáncer pediátrico.

Los resultados de la investigación subrayan que los únicos pacientes pediátricos con LLA que murieron tras la expansión del cultivo de soja eran los que vivían a más de 100 kilómetros de un hospital que trata a pacientes infantiles con esta enfermedad.

En Europa se han producido manifestaciones en contra del uso agrícola del glifosato. Imagen: Roland Schlager/APA/picture alliance

Gran aumento de la producción de soja

En las últimas décadas, laregión amazónica de Brasil ha pasado de la producción ganadera al cultivo de soja en respuesta a la elevada demanda mundial de este cereal, convirtiendo a Brasil en el mayor productor mundial de este cultivo.

"La expansión se ha producido realmente rápido", dice la investigadora principal del estudio Marin Skidmore, profesora adjunta del Departamento de Economía Agrícola y del Consumidor de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos.

Así, por ejemplo, entre el año 2000 y 2019, la producción de soja en la zona de Cerrado se triplicó, mientras que en la región amazónica se multiplicó por 20, según los investigadores.

Lo que el estudio no dice

El estudio incluye una serie de advertencias: en primer lugar, no establece una relación causal directa entre las muertes por cáncer y el aumento de la exposición a los pesticidas. Sólo muestra una asociación entre ambos. En este sentido, los investigadores señalan que trabajaron para descartar otros posibles factores y, por ejemplo, no encontraron ninguna relación entre el consumo de soja y el cáncer.

No obstante, Jörg Rahnenführer, director del Departamento de Métodos Estadísticos en Genética y Quimiometría de la Universidad Técnica de Dortmund - que no participó en la investigación-, señala que los investigadores no fueron lo suficientemente lejos en su consideración de factores externos.

Brasil es el mayor productor mundial de soja. Imagen: SILVIO AVILA/AFP/Getty Images

"Aunque la conexión sugerida aquí parece plausible y puede ser correcta, hay muchas otras explicaciones posibles para las relaciones observadas en los datos", indica Rahnenführer. "Los autores realizan algunos análisis reflexivos adicionales, pero no tienen en cuenta muchos otros factores, como las variables socioeconómicas".

Rahnenführer dice que las conclusiones de los autores se basan en la suposición de que la contaminación del agua causada por pesticidas es la culpable de las muertes por cáncer. No obstante, sugiere que podrían obtenerse resultados más fiables midiendo directamente la contaminación del agua y los casos de cáncer que pueden estar correlacionados con ella, aunque tal investigación sería "mucho más compleja".

Matthias Liess, Jefe del Departamento de Ecotoxicología de Sistemas del Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental (UFZ) de Leipzig -que tampoco participó en la investigación- indica que los datos son buenos y la conclusión de los investigadores sólida.

"Es plausible que la relación entre el cultivo de soja o el uso de pesticidas y la carga de enfermedad en los niños no sea sólo correlacional, sino (que) exista una conexión causal", sostiene.

Liess lo atribuye al hecho de que los investigadores hallaron una mayor incidencia de muertes por cáncer en las zonas situadas aguas abajo de los cultivos de soja que en las zonas situadas más arriba, lo que probablemente significa que las enfermedades están relacionadas con la contaminación del agua potable.

"Es difícil imaginar otras causas que no sean los pesticidas en este escenario de impacto", recalca Liess.

(aa/ers)