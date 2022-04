EE. UU. anuncia regreso de diplomáticos a Ucrania y nueva ayuda militar

Según informaron fuentes oficiales a medios locales estadounidenses, los diplomáticos de Washington, que salieron de Kiev en las semanas previas a la invasión rusa, regresarán inicialmente a la ciudad de Leópolis, una población del oeste de Ucraniacercana a la frontera con Polonia.

En Leópolis, que apenas ha sufrido bombardeos por parte del Ejército ruso, se han refugiado durante los dos meses que dura la guerra cientos de miles de ucranianos, muchos de los cuales han logrado huir de los bombardeos a otros países de Europa.

Según The New York Times, la decisión fue anunciada en una sesión informativa para periodistas en Polonia por un alto funcionario del Departamento de Estado y un alto funcionario de Defensa que pidieron el anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente sobre el tema.

Los diplomáticos estadounidenses comenzarán a cruzar la frontera de Ucrania esta semana, dijo el funcionario del Departamento de Estado, y reabrirán la embajada de Kiev tan pronto como sea posible para comenzar a restablecer los contactos en todo el país en persona, según el diario estadounidense.

Camino a reabrir la embajada de EE. UU. en Ucrania

Este es el primer paso para reabrir la embajada de Estados Unidos en la capital de Ucrania, dijeron, por su parte, fuentes oficiales a The Washington Post. A la capital ucraniana ya han vuelto, al menos, 17 delegaciones diplomáticas, la mayoría de ellas de países europeos.

"Esto subrayará nuestro compromiso y dejará en claro que buscaremos que nuestros diplomáticos regresen a nuestra embajada en Kiev lo antes posible", dijo un alto funcionario del Departamento de Estado, quien, al igual que otros, habló bajo condición de anonimato, precisó el The Washington Post.

El anuncio se produce apenas horas después de que el secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, hicieran una breve visita el domingo (24.04.2022) a Kiev, la primera de alto nivel de Estados Unidos desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero, y en la que se reunieron con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

The Washington Post explicó que, según sus fuentes, Blinken y Austin transmitieron a los funcionarios ucranianos sus intenciones de reanudar las actividades diplomáticas durante su breve estancia en la capital, donde también se reunieron con los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior de Ucrania.

Nueva embajadora y 300 millones en armas

De acuerdo con estas informaciones, la administración Biden anunciará el nombramiento de una nueva embajadora en Ucrania. El cargo, vacante desde 2019, recaerá en Bridget Brink, diplomática de carrera que actualmente es la titular de la embajada estadounidense en Eslovaquia, según precisa el diario.

Además, Blinken y Austin le dijeron a Zelenski que la administración Biden proporcionará unos 713 millones de dólares adicionales de ayuda militar a Ucrania y una docena de otros países. La financiación permitirá a esos países comprar nuevas armas para aumentar sus existencias o, en algunos casos, reponer las proporcionadas a Ucrania en su defensa de Rusia.

Ucrania recibirá más de 300 millones de dólares, dijo el funcionario del Departamento de Estado, lo que le permitirá comprar sistemas de defensa aérea más avanzados y almacenar armas compatibles con las que usan las naciones de la OTAN en lugar de las diseñadas por los rusos, agregó el rotativo.

Esta visita estadounidense a Kiev se llevó a cabo bajo un hermetismo absoluto, después de que varios líderes europeos viajaran a la capital ucraniana para entrevistarse con Zelenski, mostrarle su apoyo y anunciar nuevas ayudas económicas y militares al país.

Con apoyo adecuado, Ucrania "puede ganar"

Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia si dispone del equipamiento correcto, declaró el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, al regresar de Kiev: "La primera cosa para ganar es creer que se puede ganar. Y ellos están convencidos que pueden ganar", dijo a periodistas. "Pueden ganar si tienen buenos equipamientos, el apoyo adecuado", agregó.

Mientras, el presidente de EE. UU., Joe Biden, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en la que recordó que este domingo se cumplieron dos meses de los ataques contra Ucrania por parte del Ejército ruso.

"Dos meses después de que (el presidente ruso Vladimir) Putin lanzara un ataque no provocado e injustificado contra Ucrania, Kiev sigue en pie. El presidente Zelenski y su gobierno elegido democráticamente permanecen en el poder, aseguró Biden.

Han pasado "dos meses de heroica resistencia nacional a la agresión rusa. Estoy agradecido a @POTUS (Biden) y al pueblo de EE. UU. por su liderazgo en el apoyo a Ucrania. ¡Hoy el pueblo ucraniano está unido y fuerte, y la amistad y la asociación (entre los dos países) son más fuertes que nunca!", contestó, a su vez, el mandatario ucraniano en Twitter.

El viaje de los altos cargos del gabinete del presidente Joe Biden coincide con el inicio del tercer mes de la guerra, que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados en Ucrania. Blinken y Austin regresaron este lunes por la mañana a territorio polaco, según confirmaron autoridades estadounidenses.

rml (efe, afp)