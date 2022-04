Bielorrusia: algo ocurre en los bosques fronterizos con Ucrania

"No se puede comparar lo de hoy con lo que pasó en febrero o marzo, cuando interminables columnas de vehículos avanzaron rumbo a Ucrania y luego volvieron", dice Jelena, una vecina de la ciudad bielorrusa de Mosyr. Está hablando de soldados rusos, que desde Bielorrusia lanzaron su ofensiva sobre Kiev, en Ucrania. Ahora, en cambio, muy raramente se ve militares en las calles. Hasta hace poco, sin embargo, era normal verlos en la ciudad. No desde febrero, cuando se lanzó la ofensiva, sino desde antes, por unas maniobras militares ruso-bielorrusas que precedieron a la guerra.

Según Jelena, las últimas semanas habían sido muy tensas en Mosyr, pese a que las tropas ya no están dentro de la ciudad, sino en un campamento en las afueras. "A menudo se veía a los soldados en los centros comerciales, bares y restaurantes. No sé si hubo algún problema con los vecinos, al menos yo no he oído nada, pero los rusos se comportaban muy groseros, como si fueran los dueños de esto", cuenta la mujer.

Cuando las tropas rusas salieron de Ucrania, llevaron consigo electrodomésticos y otras cosas que robaron durante la invasión. Según Jelena, los militares trataron de vender sus botines a los residentes de Mosyr, en un mercado creado espontáneamente para ello. Incluso trataron de vender diésel, un producto que sí tenía mucha demanda. Pero los soldados evitaban hablar sobre Ucrania, porque "decían tener prohibido referirse a ese tema".

Silencio en las vías del tren

Mientras tanto, tampoco se ven equipos militares en las estaciones de trenes cerca de la frontera con Ucrania. Los habitantes de Gomel, Mosyr y otras ciudades de la región escriben en las redes sociales que ahora es muy raro ver transportes con vehículos blindados, tanques y otras armas. "La mayoría de las veces que los vemos se trata de vehículos dañados que deben ser retirados, porque aparentemente no pueden ser reparados acá", dice un vecino de Gomel.

Transporte de blindados rusos desde Bielorrusia a Ucrania.

El hecho de que la red ferroviaria de Bielorrusia ahora raramente se utilice para el transporte de equipo militar también puede deberse a los actos de sabotaje perpetrados contra la infraestructura bielorrusa. Desde el comienzo de la invasión, en Bielorrusia se han reportado al menos diez casos. Incluso las autoridades han reconocido algunos de ellos, calificándolos de "actos de terrorismo".

Prohibido entrar en los bosques

Si bien en las grandes ciudades bielorrusas la presencia de soldados rusos es menos visible, los habitantes de las localidades más pequeñas en las zonas fronterizas con Ucrania tienen la impresión de que las unidades rusas están ocultas en los bosques.

Esto se deduce de la orden que impera desde el 18 de abril, que prohíbe terminantemente la entrada a los bosques en diez distritos de la región de Gomel y en tres de la región de Brest. La explicación oficial para esta prohibición es el alto riesgo de incendio en bosques y páramos, pero los aldeanos dudan de este argumento, toda vez que la primavera ha sido fría este año y no se han reportado incendios forestales.

Mijail, quien vive en Olmany (región de Brest), piensa que los rumores, que dicen que en los bosques hay municiones y armas, son la verdadera razón para la prohibición. "Se habla mucho sobre el hecho de que hay escondites en nuestros bosques y pantanos donde el Ejército ruso almacenó minas y explosivos. Algo debe haber salido mal", especula el hombre.

La invasión rusa dejó destrucción, muerte y pillaje en las afueras de Kiev.

Las instrucciones que han dado las autoridades locales a las personas que viven en la zona fronteriza respaldan estas sospechas. Piden informar a la brevedad de cualquier hallazgo de armas, municiones o explosivos. Quienes no reporten, serán sometidos a juicio. Ese tipo de advertencias no existían antes de la invasión, dicen los vecinos.

"Protección ante posibles saboteadores"

En los bosques bielorrusos, especialmente en las regiones de Brest y Gomel, fronterizas con Ucrania, sigue habiendo unidades militares. Sin embargo, ya no son soldados rusos, sino miembros de las fuerzas de seguridad bielorrusas. Según informes del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, las tropas "realizan tareas de refuerzo en los tramos de la frontera sur del país".

Como informa a DW un mayor del ejército bielorruso, que prefiere conservar el anonimato, la operación se describe oficialmente como "protección de posibles saboteadores y grupos armados ilegales". Sin embargo, el oficial reconoce que la situación en la región no supone mayor peligro, por el momento.

El jefe del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Wolfowitsch, por su parte, dijo en una entrevista con la prensa estatal bielorrusa que no podía descartarse el riesgo de "provocaciones contra Bielorrusia" para intentar "involucrar al país en el conflicto". (dzc/rr)