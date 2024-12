DW verifica: los fakes más curiosos de 2024

1. No, Trump no se sentó sobre compresas para la incontinencia

Durante la campaña presidencial estadounidense se usó una intensa artillería verbal y se divulgaron rumores sobre los candidatos. En las redes sociales se aseguró que Donald Trump o el presidente Joe Biden sufrían de incontinencia urinaria. Incluso circularon fotografías y videos que parecían mostrar a los políticos usando pañales o sentados sobre compresas para la incontinencia. Pero nada de eso es real.

La afirmación de esta foto de abajo, por ejemplo, en la que Trump supuestamente está sentado sobre un cojín especial, queda rápidamente refutada si se ve el video original de la entrevista. Antes de que Trump tome asiento no se ve nada. Lo que queda a la vista es su chaqueta.

2. No, no hay grillos en los chocolates

¿Un chocolate especial con alto contenido proteico para los deportistas? En 2023, la empresa alemana Rittersport publicó una fotografía en Instagram: en la barra de chocolate "Protein Edition" estaba escrito "grillo entero". Esta supuesta nueva variedad causó revuelo en las redes sociales cuando volvió a circular poco antes de las elecciones europeas de 2024. En aquella época también se difundió mucha información falsa sobre la autorización por parte de la UE del uso de insectos en los alimentos.

En 2023 la compañía dijo que todo era una broma y hasta ahora ninguna variedad de chocolate con grillo ha salido a la venta. Solo fue un ingenioso truco de marketing.

3. No, los inmigrantes no se comen a las mascotas de otras personas

Fue uno de los mayores fakes del año: los inmigrantes supuestamente se comían a las mascotas en Estados Unidos. Daba igual si eran perros, gatos o gansos. Todo comenzó con una publicación en Facebook y luego Donald Trump lo dijo durante el primer debate presidencial que tuvo con Kamala Harris. Posteriormente se difundió en redes sociales la noticia de que personas de Haití se estaban robando mascotas o animales de los parques en Springfield, Ohio, para devorarlos.

La verdad es que no existe evidencia que respalde esta acusación. Tanto la Policía como las autoridades de Ohio han negado que esto haya sucedido, y tampoco hay otros informes que respalden la afirmación divulgada por Trump. Sin embargo, canales de derecha y extrema derecha siguieron propagando estas afirmaciones infundadas.

4. No, Macron no se besó con un hombre en un barco

Los políticos suelen ser blanco de la desinformación. Este año se informó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue visto besando a otro hombre durante un paseo en barco. Este video apareció en cuentas de redes sociales en georgiano y en ruso.

Macron efectivamente estuvo viajando en barco en el verano, y se divulgaron imágenes reales de ese viaje. Este video, sin embargo, fue generado con inteligencia artificial. Esto se puede ver, entre otras cosas, por el movimiento poco realista del brazo del hombre al que Macron supuestamente está besando.

No es el primer video manipulado de Macron que se hizo viral este año. En otros, aparece bailando en clubes nocturnos gay en los años ochenta. También se trata de deepfakes generados con inteligencia artificial y no muestran a Macron, quien en esos años era demasiado joven para salir de fiesta en clubes nocturnos.

5. No, Zelenski no compró el Mercedes de Hitler

Se ha vuelto común que se divulguen informaciones falsas que muestran a la familia del presidente de Ucrania gastando dinero en lujos y objetos costosos, como propiedades y automóviles deportivos. Este año Volodimir Zelenski habría gastado 15 millones de dólares en la compra de un Mercedes que pertenecía a Adolf Hitler. Estas publicaciones se volvieron virales luego de que Estados Unidos prometiera ayuda financiera adicional de casi 8 mil millones de dólares a Ucrania.

Pero la compra de la que se acusa a Zelenski jamás tuvo lugar. Es un fotomontaje que se revela tras una búsqueda inversa que muestra que ese Mercedes fue fotografiado en una exposición de autos antiguos en 2014 y luego montado frente al edificio de la oficina del presidente de Ucrania. No existe prueba alguna de la compra de un coche de Hitler por parte del líder ucraniano.

6. No, Tom Cruise no participó en un documental sobre los Juegos Olímpicos

Antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París, circuló un deepfake del actor Tom Cruise, quien supuestamente participó en un documental de Netflix. Lo cierto es que Cruise no apareció en ese documental de Netflix, porque ese documental no existe.

Los expertos en seguridad de Microsoft identificaron el origen de la campaña de desinformación en Rusia, cuyo objetivo era desacreditar a los Juegos Olímpicos y al Comité Olímpico Internacional. Por la invasión a Ucrania, los atletas rusos no pueden participar en competencias internacionales bajo la bandera de su país.

Cánticos a favor de Putin. Cánticos en contra. Imagen: X

7. No, no hubo cánticos para Putin en la Eurocopa

Durante la Eurocopa de 2024 aparecieron dos videos de hinchas rumanos supuestamente cantando a favor o en contra del líder ruso Vladimir Putin. Ninguno de ellos, empero, es real. En ambos, de hecho, es posible encontrar pistas de audio falsas. DW pudo comprobarlo comparando el video con grabaciones originales de ese día. Además, un periodista de DW estuvo en el estadio y confirmó que tales cánticos jamás se produjeron.

8. No, nadie manipuló un huracán

No, nunca vendría mal un poco más de sol en climas como el de Alemania, donde ese preciado bien escasea. Pero no es algo tan fácil de conseguir, a pesar de que algunos en redes sociales están convencidos de que el huracán Helene en Estados Unidos había sido manipulado y dirigido a una dirección determinada. No existe evidencia alguna que sostenga tal afirmación. A veces ni siquiera sabemos si mañana va a llover...

9. No, este hombre no resucitó

En 2024 hubo elecciones en varios lugares, incluidos Estados Unidos e India, dos de las mayores democracias del mundo. Poco antes de las votaciones en el país más poblado del planeta, apareció un video de Muthuvel Karunanidhi, quien gobernó durante varios años el estado de Tamil Nadu, en el sur de India.

En él se dirigía a los votantes más jóvenes instándolos a votar. Sin embargo, Karunanidhi murió en 2018. Con la ayuda de la inteligencia artificial, su imagen fue reactivada para la campaña electoral.

(dzc/gs)