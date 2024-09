DW verifica las afirmaciones de Trump y Harris en el debate

Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron en Filadelfia en un debate presidencial en el que hubo desde exageradas declaraciones sobre el desempleo hasta extrañas historias destinadas a atizar la retórica antimigrante.

"Los inmigrantes se comen las mascotas"

Afirmación: El expresidente Trump dijo que los inmigrantes se comen a las mascotas en Estados Unidos, particularmente en el estado de Ohio. "En Springfield, se están comiendo a los perros. La gente que entró. Se están comiendo a los gatos. Se están comiendo... se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí".

DW verifica: No está probado.

La afirmación sobre las mascotas ha sido ampliamente difundida en Internet en los últimos días y promovida en X por el compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio J.D. Vance. Después, Vance afirmó en otro post que es posible "que todos estos rumores resulten ser falsos".

En Springfield (Ohio) no hay pruebas que la respalden. Tras el comentario de Trump, el moderador David Muir señaló que ABC News se había puesto en contacto con el administrador de la ciudad de Springfield, quien confirmó que no ha habido informes de mascotas dañadas, heridas o maltratadas por la comunidad inmigrante. Según otros medios de comunicación, las autoridades de Springfield aseguran que no han recibido ninguna denuncia creíble de inmigrantes que hayan secuestrado o devorado mascotas. En sitios web conservadores, DW ha encontrado artículos que afirman que los inmigrantes hacen daño a los animales, pero no aportan ninguna prueba.

¿Apoyan los demócratas el asesinato de bebés?

Afirmación: Trump dijo que "con Roe v. Wade [...] se podía abortar en el séptimo mes, el octavo mes, el noveno mes" y añadió: "Y, probablemente, después del nacimiento".

DW verifica: Engañoso

Roe contra Wade, la histórica sentencia de 1973 que protegió el derecho al aborto en Estados Unidos, no especifica un mes concreto en el que los abortos son legales. A partir del final del segundo trimestre, se pueden regular o prohibir los abortos para proteger la salud de la embarazada o preservar la viabilidad del feto.

Sin embargo, ningún estado de EE.UU. permite el aborto en las últimas fases, y el infanticidio es ilegal en el país. El medio de comunicación Axios ha recopilado una lista de estados y sus restricciones en la última fase del embarazo en la que se permite abortar. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que menos del 1 por ciento de los abortos se realizan después de las 21 semanas, y estos normalmente se llevan a cabo por problemas médicos graves.

¿Apoya Trump la prohibición nacional del aborto?

Afirmación: "Si Donald Trump fuera reelegido, firmaría una prohibición nacional del aborto", dijo Harris.

DW verifica: Falso

El Proyecto 2025 es un documento de casi 1.000 páginas publicado por la Fundación Heritage en 2023. Consiste en propuestas políticas detalladas elaboradas por cientos de conservadores, que esperan que Trump las adopte si es reelegido. El proyecto no menciona específicamente una prohibición nacional del aborto, pero sí ciertas ideas que podrían conducir a su ilegalización en todo el país.

Es difícil predecir qué postura adoptaría Trump respecto a una prohibición nacional del aborto si fuera reelegido como presidente de Estados Unidos. Nunca ha declarado explícitamente que vaya a imponer una prohibición nacional. Trump ha evitado responder a esta pregunta varias veces, incluso durante el debate, en el que tampoco dio un "sí" o un "no" claros.

Afirmación engañosa sobre el desempleo

Afirmación: "Donald Trump nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión", aseguró Harris.

DW verifica: Engañoso.

La gran depresión, una recesión económica mundial, comenzó en 1929 y duró aproximadamente una década. La tasa de desempleo alcanzó su punto máximo en mayo de 1933, con un 25 por ciento de estadounidenses sin trabajo. Las cifras exactas varían ligeramente en función de los datos utilizados.

En abril de 2020, bajo la presidencia de Trump, la tasa de desempleo se disparó a alrededor del 14,8 por ciento, la más alta desde 1933. Es importante tener en cuenta que se produjo en el punto culminante de la primera oleada de la pandemia de COVID-19, cuando se aplicaron muchas restricciones para detener la propagación del virus. Puede que sea cierto que se trataba de la tasa más alta desde la gran depresión, pero cuando Biden asumió la presidencia en enero de 2021, la tasa de desempleo ya había descendido hasta situarse en torno al 6,4 por ciento.

"Millones de personas han muerto en la guerra de Rusia y Ucrania"

Afirmación: Mientras respondía a una pregunta sobre el conflicto entre Israel y Hamás, Trump desvió la discusión hacia Rusia y Ucrania: "Si yo fuera presidente, Rusia nunca, nunca [...] habría entrado en Ucrania y matado a millones de personas"

DW verifica: Falso

Esta afirmación es muy exagerada. Aunque es difícil verificar de forma independiente el número de muertos durante las guerras, los informes muestran que no ha habido millones de muertos, sino varios miles. Un informe de la ONU de febrero de 2024 dijo que más de 10.000 civiles han muerto desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, y casi 20.000 civiles han resultado heridos.

¿Trump puso fin al Nord Stream 2 y Biden lo recuperó?

Afirmación: "Puse fin al gasoducto Nord Stream 2 y Biden lo devolvió el primer día", dijo Trump.

DW verifica: Engañoso.

Nord Stream consta de dos gasoductos que atraviesan el mar Báltico. Su objetivo era que Rusia aumentara la exportación de gas natural a Europa occidental.

Es cierto que, en 2019, Trump impuso sanciones al proyecto Nord Stream 2 de Rusia. Sin embargo, en ese momento, su construcción estaba casi terminada. También es verdad que Biden renunció a las sanciones contra el proyecto en mayo de 2021, tras cinco meses de presidencia. En aquel momento, Biden dijo que las sanciones eran "contraproducentes" para las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en febrero de 2022, tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Biden restableció las sanciones contra el gasoducto. (ms/ers)

Anna Bakovic y Saad Said Abubakar contribuyeron en este artículo.