DW verifica: estos cinco videos de la guerra en Ucrania son falsos

Las imágenes del ataque ruso a Ucrania no dejan indiferentes a quienes revisan noticias en las redes sociales. Sin embargo, es importante aproximarse a las informaciones con precaución, pues mucho de lo que se comparte no tiene relación con el conflicto. Hay varios videos que circulan que no tienen absolutamente nada que ver con Ucrania o incluso ni siquiera son reales. Acá les presentamos algunos de ellos.

Video falso 1: ¿Soldados rusos con ganas de celebrar?

Uno de los videos que circula profusamente en redes sociales, y que ha causado mucho revuelo, muestra a soldados rusos, hombres y mujeres, bailando poco antes de ir a la guerra. El lugar de la filmación parece ser una estación de metro. Y, de hecho, lo es. Casi todo el resto no se relaciona con lo que los usuarios pueden deducir de las imágenes.

Una búsqueda inversa de una captura de pantalla del video permite hallar versiones anteriores de éste, así como fotos de la estación de metro en cuestión. De este modo, descubrimos que ésta se encuentra en Uzbekistán, no en Rusia. El video original es de 2018 y muestra a una banda militar uzbeka actuando en un concierto en el metro de la capital, Taskent.

Video falso 2: Sorprendentemente real

Aviones de combate en el cielo oscuro, ráfagas de fuego y el titular "¡Oh, Dios mío! ¡Rusia atacó a Ucrania!". Esta presentación, y el video en sí, hicieron que muchos internautas pensaran que estaban viendo una escena de las hostilidades entre Rusia (en el aire) y Ucrania (en tierra). Pero no. Las imágenes pertenecen al juego de video "Arma 3". No es la primera vez que tales secuencias de videojuegos se publican como imágenes de combates supuestamente reales.

Video falso 3: ¿Espectáculo aéreo o formación de ataque?

Un video colgado en Twitter muestra supuestamente una "transmisión en vivo de la guerra en Ucrania". Se puede ver una formación de aviones de combate sobrevolando de forma amenazante una zona urbana. Sin embargo, la búsqueda inversa demuestra que el video circulaba ya en internet en 2020, y es de un espectáculo aéreo en el norte de Moscú. Esto lo convierte en uno de los muchos videos que, en vez de mostrar lo que sucede en Ucrania, se refiere a otra situación.

Video falso 4: También los medios caen en la trampa

No solo los usuarios, sino también la prensa puede verse embaucada por las noticias falsas. En un programa de TV del periódico alemán Bild se mostró recientemente a cientos de soldados rusos lanzándose en paracaídas. El presentador del especial sobre la ofensiva rusa aseguró que la escena había sido captada en la ciudad ucraniana de Járkov.

Pero no. Exactamente el mismo video circula desde 2016 en varios sitios, incluido Facebook, y en él se muestra un entrenamiento de soldados en territorio ruso.

Video falso 5: La explosión de una gasolinera

En un video de Tiktok se aprecia una enorme explosión, supuestamente tras un ataque en territorio ucraniano un día después de inicio de la invasión rusa. En este caso también sirvió la búsqueda inversa, que se puede realizar en Google. Gracias a ella se pueden hallar respuestas para este caso. Lo que encontramos fue un video, no exactamente el mismo pero sí muy similar al que circula, en el que -desde otra perspectiva- podemos ver que el presunto ataque ruso es una escena que, en realidad, muestra una explosión de una estación de servicio en la ciudad siberiana de Novosibirsk, el pasado verano boreal. Los árboles y arbustos del video también ofrecen ayuda: son demasiado verdes para pertenecer al paisaje ucraniano de invierno. (dz/lgc)